Мурашко: Пять регионов РФ близки к победе над коронавирусом
Всего сегодня в стране насчитывается более 310 тысяч пациентов с этой инфекцией.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
Пять российских регионов близки к победе над коронавирусом, об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.
По его словам, всего сегодня в стране насчитывается более 310 тысяч пациентов с ковидом или подозрением на него, почти 110 тысяч лечатся в стационарах.
"2020 год внёс серьёзные изменения в систему оказания медицинской помощи, и, к сожалению, мы пока полностью не вернулись к обычному нашему режиму: более 310 тысяч сегодня получают медицинскую помощь по вопросам ковида и подозрения на новую коронавирусную инфекцию и почти 110 тысяч человек находятся сегодня на стационарном лечении", — отметил министр.
А ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал месяц окончания эпидемии коронавируса в России. По мнению вирусолога, это произойдёт осенью 2021 года.
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