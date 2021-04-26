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"Вживлять чужой не позволим": Володин рассказал о российском гене демократии

По его словам, в стране созданы все условия для проведения выборов, которые в полной мере будут отражать волю избирателей.

26 апреля 2021, 08:21
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

У России есть свой ген демократии, и она не позволит никому навязывать чужой. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Западным "доброжелателям" покоя не даёт тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим", — написал Володин в своём телеграм-канале, напомнив, что 27 апреля отмечается День российского парламентаризма.

Спикер нижней палаты парламента заметил, что на сегодняшний день созданы все условия для проведения в стране демократических выборов, которые в полной мере будут отражать волю избирателей. А закреплены они конституцией и законами страны, добавил Володин и напомнил о приближающихся выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

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"От нашей политической культуры и зрелости, ответственного поведения кандидатов и партий зависят их чистота, конкурентность, открытость. И в итоге легитимность", — добавил Володин.

По словам парламентария, механизмы и принципы российской демократии работают на единение страны, а все важные решения принимаются с учётом мнения большинства и меньшинства, представленного различными политическими силами. При этом сложившаяся конструкция, уточнил Володин, подразумевает сложные процессы, включая диалог и выработку договорённостей. Однако эффект от них больше — как в плане стабильности общества, так и в согласии в парламенте по принципиальным для страны и граждан вопросам.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выразила мнение, что прошедшие в США президентские выборы скажутся на сентябрьской думской кампании в РФ из-за многочисленных казусов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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