Рэпера из Chemodan Clan задержали за дрифт и перекрытие дороги на съёмках клипа в Петербурге — видео
Устроивший пробку на улице Восстания парень игнорировал других водителей, а теперь стал фигурантом уголовного дела.
Рэперы из Сhemodan Clan задержаны за дрифт в центре Санкт-Петербурга. Видео © МВД России
В Петербурге в ночь на 25 апреля задержали музыкантов из Chemodan Clan, которые пару недель назад устроили дрифт в Центральном районе города для того, чтобы снять эффектный клип. Как уточняет газета "Петербургский дневник", трое фигурантов уголовного дела о воспрепятствовании движению транспортных средств были задержаны у ночного клуба, где проходил их концерт.
Молодых людей доставили в полицию для проведения необходимых процессуальных действий. Кадры допроса 29-летнего музыканта из Карелии и членов его съёмочной группы показало управление МВД РФ по региону. Ранее водитель иномарки извинился за свой поступок, однако от ответственности это не спасло: музыканту грозит до года колонии.
"[Задержан] за дрифт. Я нигде не дрифтовал, но задержан за дрифт. Я не за рулём находился, гулял", — пояснил один из задержанных.
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Ранее Лайф рассказывал, что водитель BMW 6 устроил такой дрифт в Санкт-Петербурге, что сжёг свой автомобиль, который сгорел быстро и почти до основания.
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