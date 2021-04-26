Рэпера из Chemodan Clan задержали за дрифт и перекрытие дороги на съёмках клипа в Петербурге — видео

Рэперы из Сhemodan Clan задержаны за дрифт в центре Санкт-Петербурга. Видео © МВД России

В Петербурге в ночь на 25 апреля задержали музыкантов из Chemodan Clan, которые пару недель назад устроили дрифт в Центральном районе города для того, чтобы снять эффектный клип. Как уточняет газета "Петербургский дневник", трое фигурантов уголовного дела о воспрепятствовании движению транспортных средств были задержаны у ночного клуба, где проходил их концерт.

Молодых людей доставили в полицию для проведения необходимых процессуальных действий. Кадры допроса 29-летнего музыканта из Карелии и членов его съёмочной группы показало управление МВД РФ по региону. Ранее водитель иномарки извинился за свой поступок, однако от ответственности это не спасло: музыканту грозит до года колонии.

"[Задержан] за дрифт. Я нигде не дрифтовал, но задержан за дрифт. Я не за рулём находился, гулял", — пояснил один из задержанных.

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