Китай пообещал России поддержку на фоне ужесточения западных санкций
В Пекине назвали односторонние ограничительные меры США проявлением гегемонии.
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Пекин решительно выступает против применения односторонних санкций, поэтому намерен усилить поддержку Москвы на фоне ужесточения антироссийских санкций со стороны Запада. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
"Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнёрства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", — заявил он в ходе брифинга.
Ван Вэньбинь назвал односторонние санкции США проявлением гегемонии и выразил надежду, что РФ и США установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия.
Как сообщал Лайф, в середине апреля США объявили о новых санкциях в отношении России. В ответ на это российский МИД заявил о высылке десяти американских дипломатов. Покинул Москву и посол США Джон Салливан, который направился в Вашингтон для консультаций. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении Штатов, если они продолжат идти по пути эскалации.
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