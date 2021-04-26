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Китай пообещал России поддержку на фоне ужесточения западных санкций

В Пекине назвали односторонние ограничительные меры США проявлением гегемонии.

26 апреля 2021, 07:56

Фото © shutterstock

Пекин решительно выступает против применения односторонних санкций, поэтому намерен усилить поддержку Москвы на фоне ужесточения антироссийских санкций со стороны Запада. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнёрства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", — заявил он в ходе брифинга.

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Ван Вэньбинь назвал односторонние санкции США проявлением гегемонии и выразил надежду, что РФ и США установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия.

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Как сообщал Лайф, в середине апреля США объявили о новых санкциях в отношении России. В ответ на это российский МИД заявил о высылке десяти американских дипломатов. Покинул Москву и посол США Джон Салливан, который направился в Вашингтон для консультаций. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении Штатов, если они продолжат идти по пути эскалации.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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