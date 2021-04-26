Китай пообещал России поддержку на фоне ужесточения западных санкций

Пекин решительно выступает против применения односторонних санкций, поэтому намерен усилить поддержку Москвы на фоне ужесточения антироссийских санкций со стороны Запада. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнёрства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку", — заявил он в ходе брифинга.

Ван Вэньбинь назвал односторонние санкции США проявлением гегемонии и выразил надежду, что РФ и США установят конструктивный политический диалог и устранят разногласия.

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