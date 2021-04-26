"Никто не отлынивал и не прятался в окопах": Ветераны КГБ рассказали о ликвидации последствий чернобыльской аварии

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР внесли огромный вклад в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И если бы не их героизм, то последствия катастрофы могли быть намного трагичнее. Об этом рассказал бывший первый заместитель директора ФСБ России, генерал-полковник Валентин Соболев.

"Произошла абсолютно запроектная авария, и поэтому для ликвидации её последствий не было готовых решений. И надо было скрупулёзно — с учётом мнения большого числа профессиональных специалистов — выбрать пути дальнейших работ, не подвергая людей ненужному риску", — рассказал он в интервью РИА "Новости".

Так, благодаря работе сотрудников органов госбезопасности уже 27 апреля из Припяти и близлежащих населённых пунктов было эвакуировано около 50 тысяч жителей. А к 30 апреля первая оперативная группа, работавшая в Чернобыле, прислала отчёт в Политбюро ЦК КПСС, в котором указывалось, что авария носит серьёзный радиационный характер.

"Все мы ежедневно находились на заражённой территории, встречались с рабочими и специалистами непосредственно на рабочих местах с целью личного получения информации о положении дел на поражённых радиацией участках", — отметил бывший первый заместитель начальника шестого Управления КГБ СССР, генерал-лейтенант в отставке Виталий Прилуков.

По словам полковника Анатолия Абалова, позже возглавлявшего департамент защиты государственной тайны и информации "Росатома", на всех, кто работал в Чернобыле, психологически давила опасность переоблучения. В то время ещё не было точных знаний о конкретных уровнях радиации.

"И пусть не говорят, что никто об этом не думал. Думали! Ещё как думали! Но при этом и выполняли свою работу. Никто не отлынивал и, образно говоря, не прятался в окопах", — пояснил Абалов.

Как вспоминает председатель КГБ Украинской ССР, генерал-полковник Николай Голушко, в стороне не оставались и военно-медицинские подразделения органов госбезопасности. Так, под руководством доктора Михаила Захараша и других специалистов было разработано новое направление в медицине — сорбционная терапия для лечения и профилактики лучевой болезни, которая удостоилась премии Совета министров СССР.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Ветер подхватил выброшенные из её четвёртого энергоблока радионуклиды и разнёс их на тысячи километров, вплоть до Тулы и Норвегии. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, России и Молдавии.

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