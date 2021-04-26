Россиянам объяснили, как отличить звонок настоящего Сбербанка от мошенников

Помощник Сбербанка может обзванивать клиентов по поводу индивидуальных акций банка, однако многие сбрасывают подобные вызовы, поскольку думают, что это звонки от аферистов. Эксперты объяснили, как всё-таки отличить робота банка от мошенников.

Зачастую клиентам Сбербанка поступают звонки от роботизированного помощника с номера 900. Он обращается к ним по имени и отчеству и просит собеседника подтвердить эту информацию. Однако многие банковские клиенты прерывают разговор, поскольку относятся к таким звонкам с подозрением. В свою очередь, в Сбербанке уточнили, что клиентам действительно звонит их робот.

"Для того чтобы робот смог озвучить предложение, ему необходимо провести идентификацию, так как предложение индивидуальное и не может быть озвучено третьим лицам", — цитирует РИА "Новости" представителя кредитной организации.

При этом в конце 2020 года Сбербанк предупреждал клиентов о том, что злоумышленники также начали активно использовать роботов. Как уточнили в организации, чаще всего аферисты могут звонить с номеров, начинающихся на +7 (495) или +7 (499). А вот банки и другие официальные организации, напротив, используют короткие номера, к примеру тот же 900.

По словам главного эксперта Лаборатории Касперского Сергея Голованова, мошенники не могут подделать короткие номера из нескольких цифр, так как сотовые операторы незамедлительно блокируют такие попытки.

"Однако злоумышленники часто пытаются обойти подобные блокировки, добавляя, например, "+", "+?", "8-" к известным коротким номерам. Поэтому пользователям очень важно оставаться бдительными, внимательно смотреть на номер входящего звонка", — порекомендовал эксперт.

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