Лайф узнал, из-за чего произошёл конфликт между актёром Палем и хоккеистом Антиповым

Актёр Александр Паль объяснил полицейским, что конфликт между ним и бывшим хоккеистом ЦСКА Кевином Антиповым произошёл из-за поведения спортсмена, который был пьян. Об этом Лайфу сообщил источник.

Артист заявил правоохранителям, что он увидел пьяного Антипова, когда выходил из автомобиля, — спортсмен якобы пытался справить нужду. Паль с приятелем сделали Кевину замечание, на которое тот никак не отреагировал и даже сам начал ругаться, после чего разгорелся конфликт, перешедший в драку.

При этом уже в отделе полиции Паль и его друг отказались от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьёй. На данный момент они не имеют процессуального статуса. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".

Напомним, экс-хоккеист Кевин Антипов обвинил в избиении звезду из фильма "Горько!" Александра Паля, заметив, что в этот момент актёр был не один. Сам Паль ранее всё отрицал.

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