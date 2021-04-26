Стало известно, сколько работодателей России уже приняли решение по длинным майским выходным

Большая часть работодателей России ещё не определилась, что будет делать с длинными майскими выходными. Такие данные приводятся в экспресс-исследовании сервиса по поиску работы Headhunter, передаёт РИА "Новости" .

54% респондентов пока не решили, будут их компании работать с 1 по 10 мая или же эти дни станут выходными. А вот те, кто точно продолжит работу и отправится на отдых, разделились поровну и составили по 23%.