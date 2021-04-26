Стало известно, сколько работодателей России уже приняли решение по длинным майским выходным
Четверть опрошенных продолжит работать, несмотря на праздничные дни.
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Большая часть работодателей России ещё не определилась, что будет делать с длинными майскими выходными. Такие данные приводятся в экспресс-исследовании сервиса по поиску работы Headhunter, передаёт РИА "Новости".
54% респондентов пока не решили, будут их компании работать с 1 по 10 мая или же эти дни станут выходными. А вот те, кто точно продолжит работу и отправится на отдых, разделились поровну и составили по 23%.
Исследование проводилось с 23 по 25 апреля среди порядка 200 работодателей страны.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Это было сделано в ответ на предложение Роспотребнадзора. В Госдуме поддержали решение главы государства.
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