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Стало известно, сколько работодателей России уже приняли решение по длинным майским выходным

Четверть опрошенных продолжит работать, несмотря на праздничные дни.

26 апреля 2021, 06:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Большая часть работодателей России ещё не определилась, что будет делать с длинными майскими выходными. Такие данные приводятся в экспресс-исследовании сервиса по поиску работы Headhunter, передаёт РИА "Новости".

54% респондентов пока не решили, будут их компании работать с 1 по 10 мая или же эти дни станут выходными. А вот те, кто точно продолжит работу и отправится на отдых, разделились поровну и составили по 23%.

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Составлен список самых бюджетных направлений по России на майские выходные

Исследование проводилось с 23 по 25 апреля среди порядка 200 работодателей страны.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Это было сделано в ответ на предложение Роспотребнадзора. В Госдуме поддержали решение главы государства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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