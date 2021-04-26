Список победителей премии "Оскар-2021"
На этот раз при вручении главных наград в киноиндустрии обошлось без особых сюрпризов.
Фото © ТАСС / EPA / Lewis Joly
В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Лучшим фильмом ожидаемо была признана работа режиссёра Хлои Чжао "Земля кочевников", забравшая в итоге три статуэтки. Лайф публикует список победителей в основных номинациях.
- "Лучший фильм" — "Земля кочевников";
- "Лучшая мужская роль" — Энтони Хопкинс ("Отец");
- "Лучшая женская роль" — Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников");
- "Лучшая режиссура" — Хлоя Чжао ("Земля кочевников");
- "Лучшая мужская роль второго плана" — Дэниэл Кулая ("Иуда и чёрный мессия");
- "Лучшая женская роль второго плана" — Юн Е Чжон ("Минари");
- "Лучший оригинальный сценарий" — Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды");
- "Лучший адаптированный сценарий" — Флориан Зеллер и Кристофер Хамптон ("Отец");
- "Лучшая операторская работа" — Эрик Мессершмидт ("Манк");
- "Лучший анимационный полнометражный фильм" — "Душа";
- "Лучший фильм на иностранном языке" — "Ещё по одной" (Дания);
- "Лучший документальный фильм" — "Мой учитель — осьминог";
- "Лучшие визуальные эффекты" — "Довод";
- "Лучший короткометражный анимационный фильм" — "Если что-то случится, я люблю вас";
- "Лучший короткометражный фильм" — "Два далёких незнакомца";
- "Лучший грим и причёски" — "Ма Рейни: Мать блюза";
- "Лучшая музыка" — Трент Резнор и Аттикус Росс ("Душа");
- "Лучшая песня" — Fight for You ("Иуда и чёрный мессия").
Отметим, что Хлоя Чжао стала второй женщиной в истории "Оскара", получившей статуэтку за лучшую режиссуру. А для актрисы Фрэнсис Макдорманд, сыгравшей в "Земле кочевников" главную героиню по имени Ферн, награда стала третьей в карьере. Для 83-летнего Энтони Хопкинса "Оскар" стал вторым, при этом артист стал самым пожилым лауреатом в данной номинации. К слову, Хопкинс в этой категории опередил Чедвика Боузмана, номинированного на "Оскар" посмертно.
А вот актриса Гленн Клоуз повторила антирекорд по числу "пролётных" номинаций на "Оскар", уступив статуэтку в категории "Лучшая актриса второго плана" южнокорейской коллеге Юн Е Чжон ("Минари"). До этого такое рекордное количество поражений в истории знаменитой церемонии случалось лишь однажды — "достижением" мог похвастаться только Питер О'Тул.
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