Список победителей премии "Оскар-2021"

В Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Лучшим фильмом ожидаемо была признана работа режиссёра Хлои Чжао "Земля кочевников", забравшая в итоге три статуэтки. Лайф публикует список победителей в основных номинациях.

"Лучший фильм" — "Земля кочевников";

— "Земля кочевников"; "Лучшая мужская роль" — Энтони Хопкинс ("Отец");

— Энтони Хопкинс ("Отец"); "Лучшая женская роль" — Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников");

— Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников"); "Лучшая режиссура" — Хлоя Чжао ("Земля кочевников");

— Хлоя Чжао ("Земля кочевников"); "Лучшая мужская роль второго плана" — Дэниэл Кулая ("Иуда и чёрный мессия");

— Дэниэл Кулая ("Иуда и чёрный мессия"); "Лучшая женская роль второго плана" — Юн Е Чжон ("Минари");

— Юн Е Чжон ("Минари"); "Лучший оригинальный сценарий" — Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды");

— Эмералд Феннелл ("Девушка, подающая надежды"); "Лучший адаптированный сценарий" — Флориан Зеллер и Кристофер Хамптон ("Отец");

— Флориан Зеллер и Кристофер Хамптон ("Отец"); "Лучшая операторская работа" — Эрик Мессершмидт ("Манк");

— Эрик Мессершмидт ("Манк"); "Лучший анимационный полнометражный фильм" — "Душа";

— "Душа"; "Лучший фильм на иностранном языке" — "Ещё по одной" (Дания);

— "Ещё по одной" (Дания); "Лучший документальный фильм" — "Мой учитель — осьминог";

— "Мой учитель — осьминог"; "Лучшие визуальные эффекты" — "Довод";

— "Довод"; "Лучший короткометражный анимационный фильм" — "Если что-то случится, я люблю вас";

— "Если что-то случится, я люблю вас"; "Лучший короткометражный фильм" — "Два далёких незнакомца";

— "Два далёких незнакомца"; "Лучший грим и причёски" — "Ма Рейни: Мать блюза";

— "Ма Рейни: Мать блюза"; "Лучшая музыка" — Трент Резнор и Аттикус Росс ("Душа");

— Трент Резнор и Аттикус Росс ("Душа"); "Лучшая песня" — Fight for You ("Иуда и чёрный мессия").

Отметим, что Хлоя Чжао стала второй женщиной в истории "Оскара", получившей статуэтку за лучшую режиссуру. А для актрисы Фрэнсис Макдорманд, сыгравшей в "Земле кочевников" главную героиню по имени Ферн, награда стала третьей в карьере. Для 83-летнего Энтони Хопкинса "Оскар" стал вторым, при этом артист стал самым пожилым лауреатом в данной номинации. К слову, Хопкинс в этой категории опередил Чедвика Боузмана, номинированного на "Оскар" посмертно.

А вот актриса Гленн Клоуз повторила антирекорд по числу "пролётных" номинаций на "Оскар", уступив статуэтку в категории "Лучшая актриса второго плана" южнокорейской коллеге Юн Е Чжон ("Минари"). До этого такое рекордное количество поражений в истории знаменитой церемонии случалось лишь однажды — "достижением" мог похвастаться только Питер О'Тул.

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