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Главу омского УМВД арестовали за взятку в 3,5 миллиона рублей от бизнесмена — видео

Под стражей Быков и другие фигуранты уголовного дела проведут по меньшей мере два месяца, им грозит до 15 лет лишения свободы.

26 апреля 2021, 07:22

Скриншот с видео УФСБ России по Омской области

Видео © УФСБ России по Омской области

Начальника управления МВД России по Омску полковника полиции Евгения Быкова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, Быков и его подчинённый получили через посредника от бизнесмена взятку в размере более 3,5 миллиона рублей. Взамен они обещали предпринимателю общее покровительство. Подозреваемых задержали с поличным после передачи средств.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере. Фигуранты по ходатайству следствия арестованы на два месяца. Им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

В Москве трое полицейских задержаны за взятку в 12 млн рублей

В Москве трое полицейских задержаны за взятку в 12 млн рублей

А ранее в Петербурге по делу о взятке задержали участкового и замначальника факультета института Росгвардии. По предварительным данным, за незаконное вознаграждение они обещали организовать зачисление в вуз.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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