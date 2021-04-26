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Убившему педофила уфимцу смягчили приговор

Ранее суд присяжных признал Владимира Санкина виновным в жёсткой расправе.

26 апреля 2021, 07:27
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Верховный суд Башкирии смягчил приговор жителю Уфы Владимиру Санкину, который забил до смерти мужчину, заподозрив его в педофилии. Теперь он должен будет отбыть шесть лет в колонии вместо восьми.

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Напомним, 30 января 2020 года к Санкину на улице подбежал 14-летний мальчик и попросил спасти его друга, которого удерживал в квартире неизвестный мужчина — он якобы просил подростков раздеться и угрожал топором. Владимир, не раздумывая, поднялся в ту квартиру, а после вытащил на улицу 54-летнего уфимца, чтобы выяснить с ним отношения. Конфликт перерос в драку, и педофил получил травмы, от которых скончался в больнице.

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Однако обвинение настаивало на том, что погибший не пытался преследовать подростков и никакой необходимости в столь радикальных действиях Санкина не было, достаточно было просто позвонить в полицию. Несмотря на это, многие люди поддержали самосуд и даже запустили массовые петиции в защиту Владимира.

В итоге суд присяжных признал уфимца виновным в жёсткой расправе. Изначально мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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