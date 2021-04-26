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В России могут ограничить экспорт бензина

Предполагается, что подобная мера поможет в стабилизации ситуации на внутреннем рынке в периоды повышенного спроса на топливо.

26 апреля 2021, 07:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство России планирует внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен или в некоторых случаях совсем запрещён. Об этом пишет газета "Коммерсант".

"Согласно тексту протокола, правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта", — отмечают в издании.

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Сообщается, что такое предложение обсуждалось 21 апреля на совещании у вице-премьера Александра Новака. В правительстве предполагают, что мера поможет стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке в периоды повышенного спроса на топливо.

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Ранее Лайф выяснил, почему, несмотря на все меры господдержки, топливо продолжает дорожать и сколько будет стоить бензин в ближайшее время. К слову, к началу лета могут закрыться некоторые заправки, так как сейчас часть из них вынуждены продавать топливо себе в убыток.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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