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Глава офиса Зеленского назвал некорректным приглашение Путина в Киев

При этом Андрей Ермак отметил, что Незалежная готова к продолжению переговоров "в любой точке украинского Донбасса, где идёт война".

26 апреля 2021, 07:58
<p>Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото © Zuma / ТАСС</p>

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото © Zuma / ТАСС

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает некорректным приглашать российского лидера Владимира Путина в Киев для обсуждения вопросов двусторонних отношений.

"Нет, я считаю это некорректным", — сказал он в интервью порталу LIGA.net, отвечая на вопрос о готовности пригласить Путина на переговоры в Киев.

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При этом Ермак отметил, что Киев готов к продолжению переговоров "в любой точке украинского Донбасса, где идёт война". Особенно важно провести встречу президентов на этой территории, подчеркнул глава офиса украинского президента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов обсудить аспекты двусторонних отношений со своим украинским коллегой, но не в Донбассе, как предлагал последний, а в Москве. Президент РФ также порекомендовал Зеленскому вести диалог напрямую с представителями ЛНР и ДНР. После этого главы Донецкой и Луганской народных республик выразили готовность встретиться с украинским лидером на линии соприкосновения. Однако Киев отказался вести переговоры с ополченцами.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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