Ударами сбил с ног: Лайф узнал подробности конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым

25-летний экс-хоккеист молодёжного ЦСКА Кевин Антипов объяснил полицейским, что не понял, за что его избил актёр Александр Паль со своими приятелями. Об этом Лайфу сообщил источник.

Спортсмен заявил правоохранителям, что возвращался со дня рождения отца, когда на него напали. Около 23:00 23 апреля Антипов вызвал такси и ждал на тротуаре. В это время к нему подъехал бордовый автомобиль "Ауди", из которого выбежали трое неизвестных и набросились на него. Как утверждает хоккеист, его ударили по лицу не менее трёх раз. В одном из злоумышленников хоккеист узнал актёра Александра Паля. После драки нападавшие сели в машину и скрылись с места инцидента. Антипов, придя в себя, обратился за медицинской помощью.

В свою очередь актёр Александр Паль объяснил полицейским, что конфликт между ним и Кевином Антиповым произошёл из-за поведения спортсмена, который якобы был пьян и пытался справить нужду прямо на улице. Паль с приятелем сделали хоккеисту замечание, на которое тот никак не отреагировал и даже сам начал ругаться, после чего разгорелся конфликт, перешедший в драку.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, экс-хоккеист Кевин Антипов обвинил в избиении звезду из фильма "Горько!" Александра Паля, заметив, что в этот момент актёр был не один. Сам Паль ранее всё отрицал.

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