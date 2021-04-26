Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
При этом в Мосгорсуде заявили, что решение относительно ФБК* пока не вынесено.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Алексея Навального. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил глава организации Иван Жданов.
Решение же относительно деятельности ФБК* должен принять Мосгорсуд. Заявление о "предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определённых действий" туда поступило, но пока не рассмотрено.
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Напомним, по данным Прокуратуры города Москвы, под видом указанных организаций работают иностранные и международные структуры, чья деятельность признана в России нежелательной. Ведомством также было определено, что под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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