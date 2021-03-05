Жительница Татарстана разыграла для мужа не только мнимую беременность, но и фейковое кесарево

Дикая история по мотивам дагестанского "детектива" о "похороненных" куклах повторилась на днях в Казани. По данным Mash Iptash, жительница Буинского района Татарстана симулировала беременность, а когда пришло время рожать, сказала мужу и родне, что направляется в Казань — в Республиканскую клиническую больницу. Где на самом деле пропадала лжемамочка, неизвестно, однако спустя несколько дней она оповестила семью, что родила мальчика, вес — 4200, и даже сообщила детали его появления на свет — мол, было кесарево.

4 марта женщина позвонила мужу и попросила приехать на выписку, но забрать её не у роддома, а на остановке у магазина. Удивлённый супруг и свекровь встретили её одну, а когда стали расспрашивать, где же младенец, обманщица сказала, что его оставили в больнице — подлечить.

Обеспокоенный муж направился прямиком к дверям медучреждения, чтобы понять, чем болен сын, поднял шум, вызвал врачей. Оказалось, что ребёнок и мамочка не проходили ни по каким документам, а УЗИ поставило окончательную точку в этой истории: обманщица никогда не была беременна. А шрам от "кесарева" она нанесла себе самостоятельно, расцарапав чем-то внизу живота.

По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, история с фейковыми детьми произошла в начале февраля. Житель Дагестана хоронил двух младенцев, которые якобы умерли после родов, но к ужасу обнаружил, что в саванах вместо малышей лежат обыкновенные куклы. Будучи уверенным, что детей подменили в роддоме в Ставропольском крае, мужчина забил тревогу. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддом Ставрополья не поступала. В Минздраве региона также опровергли информацию о подмене. Позже выяснилось, что лжемать месяцами врала о беременности, потому что боялась, что муж уйдёт от неё.

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