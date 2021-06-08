Врач оценила вероятность развития рака из-за ношения головных уборов в жару

Во время сильной жары рекомендуется использовать головные уборы, чтобы избежать солнечного или теплового удара. Однако существует мнение, что такие аксессуары могут вызвать рак. Так ли это на самом деле, рассказала дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с телеканалом "Звезда".

Эксперт отметила, что если краска, которой покрашено изделие, имеет в составе различные токсичные вещества, то человек при использовании такого головного убора может столкнуться с контактным аллергическим дерматитом. Кроме того, важно обращать внимание на материал, из которого сделан аксессуар.

"Если это какой-то полиэстер, который испаряется под высокой температурой, под солнцем, а сейчас это вполне возможно, испарение. <...> Они могут быть онкогенными. То есть они могут спровоцировать развитие рака. Вполне возможно", — отметила Галлямова.

При этом она подчеркнула, что активно вдыхать эти токсичные вещества никто не будет, поскольку головные уборы обычно носят на улице, где воздух достаточно циркулирует. Поэтому возможность развития рака при ношении головных уборов остаётся на уровне "нереального предположения", заключила врач. Однако она призвала быть особенно внимательными при покупке таких аксессуаров детям.