На 70-м году жизни скончалась писательница Елена Стефанович

В Чите на 70-м году жизни скончалась писательница и поэтесса Елена Стефанович. О печальном известии сообщил её сын Максим.

"Не хочу говорить "умерла" — ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали", — написал мужчина на своей странице в соцсети, добавив, что Елена Викторовна не дожила до своего юбилея четыре месяца.

По словам Максима, Стефанович скончалась в реанимации в краевой клинической больнице. При этом причину смерти сын поэтессы не уточнил.



Елена Стефанович родилась в 1951 году в Магаданской области. Читателям Елена Викторовна известна по книгам "Дурдом", "Девочка из КВД", "Чмарь", "Барак", а также "Лом-Баба".