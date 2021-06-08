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На 70-м году жизни скончалась писательница Елена Стефанович

Читателям Елена Викторовна известна по книгам "Дурдом", "Девочка из КВД", "Чмарь", "Барак", а также "Лом-Баба".

8 июня, 07:19
<p>Елена Стефанович. Фото © <a href="https://www.chita.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chita.ru</a></p>

Елена Стефанович. Фото © chita.ru

В Чите на 70-м году жизни скончалась писательница и поэтесса Елена Стефанович. О печальном известии сообщил её сын Максим.

"Не хочу говорить "умерла" — ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали", написал мужчина на своей странице в соцсети, добавив, что Елена Викторовна не дожила до своего юбилея четыре месяца.

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По словам Максима, Стефанович скончалась в реанимации в краевой клинической больнице. При этом причину смерти сын поэтессы не уточнил.

Елена Стефанович родилась в 1951 году в Магаданской области. Читателям Елена Викторовна известна по книгам "Дурдом", "Девочка из КВД", "Чмарь", "Барак", а также "Лом-Баба".

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Ранее сообщалось, что актёр из российских сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Молодёжка", "Мажор" Артём Анчуков умер в возрасте 39 лет. Печальное известие принесла певица Татьяна Буланова, которой приписывали роман с артистом. Позже стало известно, что Анчуков скончался от коронавируса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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