На 70-м году жизни скончалась писательница Елена Стефанович
Читателям Елена Викторовна известна по книгам "Дурдом", "Девочка из КВД", "Чмарь", "Барак", а также "Лом-Баба".
Елена Стефанович. Фото © chita.ru
В Чите на 70-м году жизни скончалась писательница и поэтесса Елена Стефанович. О печальном известии сообщил её сын Максим.
"Не хочу говорить "умерла" — ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали", — написал мужчина на своей странице в соцсети, добавив, что Елена Викторовна не дожила до своего юбилея четыре месяца.
По словам Максима, Стефанович скончалась в реанимации в краевой клинической больнице. При этом причину смерти сын поэтессы не уточнил.
Елена Стефанович родилась в 1951 году в Магаданской области. Читателям Елена Викторовна известна по книгам "Дурдом", "Девочка из КВД", "Чмарь", "Барак", а также "Лом-Баба".
Ранее сообщалось, что актёр из российских сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Молодёжка", "Мажор" Артём Анчуков умер в возрасте 39 лет. Печальное известие принесла певица Татьяна Буланова, которой приписывали роман с артистом. Позже стало известно, что Анчуков скончался от коронавируса.
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