Буланова трогательно сообщила о смерти актёра из "Молодёжки", с которым ей приписывали роман

Актёр из российских сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Молодёжка", "Мажор" Артём Анчуков умер в возрасте 39 лет. Печальное известие сообщила певица Татьяна Буланова, которой приписывали роман с артистом.

Исполнительница разместила фотографию друга и коллеги по сцене в "Инстаграме". Причину смерти Анчукова она сообщать не стала. Под фото подписчики выразили соболезнования Булановой и родным актёра. Она всех поблагодарила за поддержку.

Актёр знаком зрителям по съёмкам во множестве российских сериалов, самые известные из которых "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Молодёжка", "Мажор". Также он записал с Булановой две песни — "Разные судьбы" и "Мосты". Именно из-за совместного творчества поклонники певицы полагали, что артистов связывают романтические отношения. Однако Буланова рассказала, что между ними только дружба.