Буланова трогательно сообщила о смерти актёра из "Молодёжки", с которым ей приписывали роман
Певицу с артистом связывали дружеские отношения и сцена. Вместе они записали два трека.
Фото © Instagram/artem_anchukov
Актёр из российских сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Молодёжка", "Мажор" Артём Анчуков умер в возрасте 39 лет. Печальное известие сообщила певица Татьяна Буланова, которой приписывали роман с артистом.
Исполнительница разместила фотографию друга и коллеги по сцене в "Инстаграме". Причину смерти Анчукова она сообщать не стала. Под фото подписчики выразили соболезнования Булановой и родным актёра. Она всех поблагодарила за поддержку.
Актёр знаком зрителям по съёмкам во множестве российских сериалов, самые известные из которых "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Молодёжка", "Мажор". Также он записал с Булановой две песни — "Разные судьбы" и "Мосты". Именно из-за совместного творчества поклонники певицы полагали, что артистов связывают романтические отношения. Однако Буланова рассказала, что между ними только дружба.
Ранее Лайф писал о том, что умер актёр Владимир Фёдоров, сыгравший Черномора в "Руслане и Людмиле".
Лента новостей
В Швейцарии попытались отгадать место для встречи Байдена и Путина по "людям в военных ботинках"
вчера в 08:49
Российские каноистки завоевали золото на чемпионате Европы
вчера в 08:41
"Зайка, омоновец и джокер": Мария Бутина узнала себя в новом персонаже Call of Duty и привела сразу шесть аргументов в пользу сходства
вчера в 08:29
Комментариев: 0