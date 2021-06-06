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Буланова трогательно сообщила о смерти актёра из "Молодёжки", с которым ей приписывали роман

Певицу с артистом связывали дружеские отношения и сцена. Вместе они записали два трека.

6 июня, 09:01
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<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/artem_anchukov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">artem_anchukov</a></p>

Фото © Instagram/artem_anchukov

Актёр из российских сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Молодёжка", "Мажор" Артём Анчуков умер в возрасте 39 лет. Печальное известие сообщила певица Татьяна Буланова, которой приписывали роман с артистом.

Исполнительница разместила фотографию друга и коллеги по сцене в "Инстаграме". Причину смерти Анчукова она сообщать не стала. Под фото подписчики выразили соболезнования Булановой и родным актёра. Она всех поблагодарила за поддержку.

Актёр знаком зрителям по съёмкам во множестве российских сериалов, самые известные из которых "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Молодёжка", "Мажор". Также он записал с Булановой две песни — "Разные судьбы" и "Мосты". Именно из-за совместного творчества поклонники певицы полагали, что артистов связывают романтические отношения. Однако Буланова рассказала, что между ними только дружба.

Татьяна Буланова впервые появилась на людях с новым возлюбленным

Татьяна Буланова впервые появилась на людях с новым возлюбленным

Ранее Лайф писал о том, что умер актёр Владимир Фёдоров, сыгравший Черномора в "Руслане и Людмиле".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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