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Умер актёр Владимир Фёдоров, сыгравший Черномора в "Руслане и Людмиле"

Причина смерти артиста, на счету которого около 40 ролей, не называется.

18 мая, 16:52
<p>Владимир Фёдоров. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/shablovioni?__cft__%5B0%5D=AZXHKyOmDBBsF-LvCqTFkoQ76vPBpi7tLZVqJP6vmwpKmF1Xc2QOzhzq2nQKs7J83bh7ReopShttps://www.facebook.com/photo/?fbid=4238048036207552&set=pcb.4238062502872772" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Иван Шаблов</a></p>

Владимир Фёдоров. Фото © Facebook / Иван Шаблов

В возрасте 82 лет скончался советский и российский актёр театра и кино Владимир Фёдоров. Об этом сообщил его знакомый Иван Шаблов. Причина смерти артиста не называется.

"Большой человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и человек! У него были золотые руки и светлая голова", — написал он в "Фейсбуке".

Вдова Евгения Леонова умерла в возрасте 85 лет

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Самой известной работой Фёдорова была роль Черномора в советском фильме "Руслан и Людмила". Также он играл злодея Туранчокса в ленте "Через тернии к звёздам", а всего на счету актёра около 40 ролей. Кроме того, артист играл в театре "У Никитских ворот" и Театре имени Вахтангова.

Ранее Лайф сообщал о смерти писательницы Екатерины Вильмонт. За свою 26-летнюю карьеру она написала более 80 различных произведений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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