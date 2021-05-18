Умер актёр Владимир Фёдоров, сыгравший Черномора в "Руслане и Людмиле"

В возрасте 82 лет скончался советский и российский актёр театра и кино Владимир Фёдоров. Об этом сообщил его знакомый Иван Шаблов. Причина смерти артиста не называется.

"Большой человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и человек! У него были золотые руки и светлая голова", — написал он в "Фейсбуке".

Самой известной работой Фёдорова была роль Черномора в советском фильме "Руслан и Людмила". Также он играл злодея Туранчокса в ленте "Через тернии к звёздам", а всего на счету актёра около 40 ролей. Кроме того, артист играл в театре "У Никитских ворот" и Театре имени Вахтангова.