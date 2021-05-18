Умер актёр Владимир Фёдоров, сыгравший Черномора в "Руслане и Людмиле"
Причина смерти артиста, на счету которого около 40 ролей, не называется.
Владимир Фёдоров. Фото © Facebook / Иван Шаблов
В возрасте 82 лет скончался советский и российский актёр театра и кино Владимир Фёдоров. Об этом сообщил его знакомый Иван Шаблов. Причина смерти артиста не называется.
"Большой человек невысокого роста. Артист, физик-ядерщик, гражданин и человек! У него были золотые руки и светлая голова", — написал он в "Фейсбуке".
Самой известной работой Фёдорова была роль Черномора в советском фильме "Руслан и Людмила". Также он играл злодея Туранчокса в ленте "Через тернии к звёздам", а всего на счету актёра около 40 ролей. Кроме того, артист играл в театре "У Никитских ворот" и Театре имени Вахтангова.
Ранее Лайф сообщал о смерти писательницы Екатерины Вильмонт. За свою 26-летнюю карьеру она написала более 80 различных произведений.
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