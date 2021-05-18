Ванны, душ и ледяные торты: в Московском зоопарке показали, как спасают животных от аномальной жары
Во многих вольерах установлены специальные поливалки, медведям предлагают лёд с морковью и яблоками, обезьянам — с ягодами.
Фото © кадр из видео
В Московском зоопарке показали, как спасают своих питомцев от аномальной жары. Видео © moscowzoo.ru
Аномальная жара в Москве застала врасплох не только людей, но и животных в столичном зоопарке. Чтобы звери не страдали от перегрева, в вольеры к тем, кто не очень "дружит" с водой, установили специальные поливалки. Таким образом, панды, волки и лошади получили шанс охладиться и спастись от зноя.
А представители более лояльных к воде видов, со слов киперов, вообще не вылезают из своих бассейнов. Ярким примером являются кустарниковые собаки, которые практически поселились в своём искусственном водоёме и теперь проводят там большую часть дня, играя и просто отдыхая.
Отдельного упоминания заслуживает придумка сотрудников зоопарка с ледяными "тортами", в которые вморожены лакомства. Благодаря такому угощению животное не только охладится, но и не будет страдать от обезвоживания. Медведям (в том числе пандам) предлагают лёд с морковью и яблоками, обезьянам — торты с ягодами.
Напоминаем, что во вторник, 18 мая, пришедшая в Москву жара побила рекорд 124-летней давности. Столичный воздух прогрелся до +32 градусов.
Комментариев: 0