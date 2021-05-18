Ванны, душ и ледяные торты: в Московском зоопарке показали, как спасают животных от аномальной жары

В Московском зоопарке показали, как спасают своих питомцев от аномальной жары. Видео © moscowzoo.ru

Аномальная жара в Москве застала врасплох не только людей, но и животных в столичном зоопарке. Чтобы звери не страдали от перегрева, в вольеры к тем, кто не очень "дружит" с водой, установили специальные поливалки. Таким образом, панды, волки и лошади получили шанс охладиться и спастись от зноя.

А представители более лояльных к воде видов, со слов киперов, вообще не вылезают из своих бассейнов. Ярким примером являются кустарниковые собаки, которые практически поселились в своём искусственном водоёме и теперь проводят там большую часть дня, играя и просто отдыхая.