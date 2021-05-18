Нарышкин: Великобритания идёт на открытую конфронтацию с Россией

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал недальновидной политику Великобритании, идущей на открытую конфронтацию с Россией. Такое мнение он выразил в интервью Би-би-си. По мнению политика, чтобы сблизить позиции Москвы и Лондона, необходимо "уйти от взаимных бездоказательных обвинений".

"Вместо того чтобы развивать диалог, Великобритания идёт на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политике", — отметил Нарышкин.