Нарышкин: Великобритания идёт на открытую конфронтацию с Россией
Чтобы сблизить позиции Москвы и Лондона, глава СВР предлагает "уйти от взаимных бездоказательных обвинений".
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал недальновидной политику Великобритании, идущей на открытую конфронтацию с Россией. Такое мнение он выразил в интервью Би-би-си. По мнению политика, чтобы сблизить позиции Москвы и Лондона, необходимо "уйти от взаимных бездоказательных обвинений".
"Вместо того чтобы развивать диалог, Великобритания идёт на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политике", — отметил Нарышкин.
Ранее Лайф сообщал, что Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян. Подпавшим под ограничительные меры Лондон запретил въезд в королевство, британские активы этих граждан заморожены. После этого Лондон предложил участникам G7 бороться с "российской пропагандой". По словам главы МИД Великобритании Доминика Рааба, Россия и Китай пытаются сеять недоверие в странах Запада, а в качестве примера он привёл якобы имевшую место быть дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса.
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