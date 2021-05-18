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После развода с Кардашьян Канье Уэст потолстел до 136 килограммов

Бывшая супруга контролировала тягу мужа к нездоровой пище и поздним перекусам, а теперь он дал себе волю.

18 мая, 16:15
<p>Фото © Neil Mockford / GC Images</p>

Фото © Neil Mockford / GC Images

Рэпер и дизайнер Канье Уэст раздобрел до 136 килограммов после развода с Ким Кардашьян. Об этом сообщает портал Gossip Cop. Друзья Уэста очень переживают за здоровье артиста, так как боятся, что из-за переедания у него скоро начнутся проблемы со здоровьем или даже случится сердечный приступ.

Они сообщили, что за один приём пищи рэпер может наесть шесть тысяч калорий. О его примерном меню знакомые Канье говорят следующее:

"Он может съесть шесть или семь пирожков с сосисками, десять или двенадцать ломтиков бекона, четыре штуки картофельных оладий, стопку блинов и всё ещё останется голодным!" — рассказал анонимный источник.

Согласно данным издания, сейчас Канье живёт как в мечте любого школьника — на обед он может съесть несколько бургеров, а потом это дело закусить конфетами, чипсами или арахисом.

Канье Уэсту могут запретить читать рэп про развод с Кардашьян

Канье Уэсту могут запретить читать рэп про развод с Кардашьян

Такой срыв у артиста произошёл после того, как за его диетой годами следила экс-супруга Ким, которая пресекала все попытки рэпера питаться исключительно жареным и вредным, а также запрещала ему есть по ночам.

Напомним, Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом в феврале. Супруги прожили в браке шесть лет и воспитывали четырёх детей. После разрыва паре якобы удалось сохранить нормальные отношения, а также, по словам источников, они намерены сделать всё, чтобы их дети продолжали жить в лучших условиях.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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