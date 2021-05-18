ЦБ заявил об отсутствии рисков отключения России от SWIFT

Центробанк заверил граждан России, что международная платёжная система SWIFT будет работать в стране в штатном режиме и никаких рисков отключения от неё нет. Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

"Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим", — сказала она.