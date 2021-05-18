ЦБ заявил об отсутствии рисков отключения России от SWIFT
По словам первого зампредседателя регулятора Ольги Скоробогатовой, система будет работать штатно, без каких-либо проблем.
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Центробанк заверил граждан России, что международная платёжная система SWIFT будет работать в стране в штатном режиме и никаких рисков отключения от неё нет. Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
"Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим", — сказала она.
Однако мошенники уже начали пугать доверчивых граждан РФ отключением от системы. Аферисты активизировались уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от SWIFT.
Напомним, Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от платёжной системы словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.
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