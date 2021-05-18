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ЦБ заявил об отсутствии рисков отключения России от SWIFT

По словам первого зампредседателя регулятора Ольги Скоробогатовой, система будет работать штатно, без каких-либо проблем.

18 мая, 16:06
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Центробанк заверил граждан России, что международная платёжная система SWIFT будет работать в стране в штатном режиме и никаких рисков отключения от неё нет. Об этом заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

"Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим", — сказала она.

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Однако мошенники уже начали пугать доверчивых граждан РФ отключением от системы. Аферисты активизировались уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от SWIFT.

Напомним, Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от платёжной системы словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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