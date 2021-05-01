Мошенники начали пугать доверчивых россиян отключением от SWIFT

Мошенники придумали очередной способ обмана доверчивых россиян. На этот раз они решили сыграть на страхе граждан перед возможным отключением РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Злоумышленники звонят клиентам банков и предлагают якобы защитить их карты.

Как пишет РИА "Новости", клиенту одного крупного российского банка позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности кредитной организации. Мошенник заявил, что скоро в России отключат SWIFT, поэтому, чтобы карта работала, клиент должен сказать её номер и секретный код CVC. Затем ему якобы придёт СМС с информацией, что карту внесут в список, который не будет блокироваться после возможного отключения SWIFT.

Отмечается, что сообщения о подобных звонках начали появляться в соцсетях уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от SWIFT.

Ранее российский МИД ответил на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

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