Мошенники начали пугать доверчивых россиян отключением от SWIFT
Аферисты активизировались уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от системы.
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Мошенники придумали очередной способ обмана доверчивых россиян. На этот раз они решили сыграть на страхе граждан перед возможным отключением РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Злоумышленники звонят клиентам банков и предлагают якобы защитить их карты.
Как пишет РИА "Новости", клиенту одного крупного российского банка позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности кредитной организации. Мошенник заявил, что скоро в России отключат SWIFT, поэтому, чтобы карта работала, клиент должен сказать её номер и секретный код CVC. Затем ему якобы придёт СМС с информацией, что карту внесут в список, который не будет блокироваться после возможного отключения SWIFT.
Отмечается, что сообщения о подобных звонках начали появляться в соцсетях уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от SWIFT.
Ранее российский МИД ответил на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.
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