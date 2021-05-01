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Мошенники начали пугать доверчивых россиян отключением от SWIFT

Аферисты активизировались уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от системы.

1 мая 2021, 08:28

Фото © Pixabay

Мошенники придумали очередной способ обмана доверчивых россиян. На этот раз они решили сыграть на страхе граждан перед возможным отключением РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Злоумышленники звонят клиентам банков и предлагают якобы защитить их карты.

Как пишет РИА "Новости", клиенту одного крупного российского банка позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности кредитной организации. Мошенник заявил, что скоро в России отключат SWIFT, поэтому, чтобы карта работала, клиент должен сказать её номер и секретный код CVC. Затем ему якобы придёт СМС с информацией, что карту внесут в список, который не будет блокироваться после возможного отключения SWIFT.

Может ли что-то потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Может ли что-то потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Отмечается, что сообщения о подобных звонках начали появляться в соцсетях уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от SWIFT.

Лавров рассказал о наличии в России базы для альтернативы SWIFT

Лавров рассказал о наличии в России базы для альтернативы SWIFT

Ранее российский МИД ответил на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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