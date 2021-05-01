Выпил пять бутылок пива: Лайф узнал, куда гнал московский стритрейсер на красном BMW

Стритрейсер на красном BMW, который ночью устроил гонки с полицией в Москве, перед тем, как сесть за руль, выпил пять бутылок пива. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

29-летний Андрей М. объяснил полицейским, что в таком состоянии поехал встречать друга. Увидев патрульных, он испугался и решил не останавливаться. К слову, немецкую иномарку мужчина взял у жены. Сам он лишён прав. После ДТП Андрея госпитализировали, но потом отпустили из больницы и доставили в полицию.