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Выпил пять бутылок пива: Лайф узнал, куда гнал московский стритрейсер на красном BMW

29-летний мужчина объяснил полицейским, что, увидев патрульных, испугался и решил не останавливаться.

1 мая 2021, 08:09
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Стритрейсер на красном BMW, который ночью устроил гонки с полицией в Москве, перед тем, как сесть за руль, выпил пять бутылок пива. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

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29-летний Андрей М. объяснил полицейским, что в таком состоянии поехал встречать друга. Увидев патрульных, он испугался и решил не останавливаться. К слову, немецкую иномарку мужчина взял у жены. Сам он лишён прав. После ДТП Андрея госпитализировали, но потом отпустили из больницы и доставили в полицию.

Напомним, что в ходе задержания правоохранителям даже пришлось применить табельное огнестрельное оружие.

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В Петербурге "стритрейсеры" устроили гонки на дороге, которые закончились аварией — видео

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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