Аналитики назвали самые популярные у россиян товары в преддверии праздников: не шампуры и мангалы

В преддверии майских праздников аналитики VK узнали, какие товары наиболее востребованы среди россиян. Результатами их исследований поделился RT.

Оказалось, что чаще всего граждане переходили по ссылкам, связанным с товарами и услугами в сфере недвижимости, причём не только загородной, но и той, что находится в черте города.

"Количество комментариев в тематических сообществах к объявлениям о длительной аренде домов выросло в пять раз. Также пользователи "ВКонтакте" чаще оставляли комментарии к объявлениям об аренде квартир посуточно (рост в полтора раза). Увеличился интерес пользователей и к объявлениям о продаже земельных участков в этот период, а также к сообщениям желающих сдать свой гостевой дом в аренду на майские праздники", — говорится в сообщении.

Помимо этого аналитиками зафиксирован всплеск спроса на спортивные товары: продажи спортивного питания выросли на 10%, товаров для единоборств — на 11%, для водных видов спорта — на 10%, для охоты и рыбалки — на 11%.

А самой популярной услугой оказалась передержка домашних животных, спрос на которую после объявления длинных майских праздников вырос в два раза.

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