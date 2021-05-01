Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Аналитики назвали самые популярные у россиян товары в преддверии праздников: не шампуры и мангалы

Самой популярной услугой оказалась передержка домашних животных, спрос на которую после объявления длинных майских праздников вырос в два раза.

1 мая 2021, 07:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В преддверии майских праздников аналитики VK узнали, какие товары наиболее востребованы среди россиян. Результатами их исследований поделился RT.

Оказалось, что чаще всего граждане переходили по ссылкам, связанным с товарами и услугами в сфере недвижимости, причём не только загородной, но и той, что находится в черте города.

"Количество комментариев в тематических сообществах к объявлениям о длительной аренде домов выросло в пять раз. Также пользователи "ВКонтакте" чаще оставляли комментарии к объявлениям об аренде квартир посуточно (рост в полтора раза). Увеличился интерес пользователей и к объявлениям о продаже земельных участков в этот период, а также к сообщениям желающих сдать свой гостевой дом в аренду на майские праздники", — говорится в сообщении.

Помимо этого аналитиками зафиксирован всплеск спроса на спортивные товары: продажи спортивного питания выросли на 10%, товаров для единоборств — на 11%, для водных видов спорта — на 10%, для охоты и рыбалки — на 11%.

Песков объяснил, кого не коснутся длинные майские выходные

Песков объяснил, кого не коснутся длинные майские выходные

А самой популярной услугой оказалась передержка домашних животных, спрос на которую после объявления длинных майских праздников вырос в два раза.

Ранее психолог объяснила, как пережить длинные майские праздники.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Топ-менеджер IT-компании купил в салоне МТС муляж за 100 тысяч рублей вместо iPhone 12 Pro Max

28 апреля, 13:46

В Индии порядка 30 россиян заразились коронавирусом

29 апреля, 18:46

Лайф и пожарные сняли видеоинструкцию, как спастись из огня в квартире

сегодня в 07:00

Киргизия обвинила Таджикистан в возобновлении огня на границе, но Душанбе всё опровергает

сегодня в 07:33

Толстушка вместо бесконечных диет занялась здоровьем, и уже через год она весила в два раза меньше

сегодня в 07:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1