Мощное землетрясение магнитудой 6,8 застало японца в ванной, и он снял это на видео
Толчки не вызвали серьёзных разрушений. Угроза цунами также объявлена не была.
Мощное землетрясение магнитудой 6,8 застало японца в ванной, и он снял это на видео. Видео © Соцсети
Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня утром на северо-востоке Японии. Об этом сообщает главное метеорологические управление страны.
По данным ведомства, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Мияги. Очаг залегал на глубине около 60 километров. Несмотря на силу землетрясения, угроза цунами объявлена не была. Серьёзных разрушений толчки также не вызвали, однако некоторых японцев катаклизм застал в самых неожиданных местах, например в ванной.
Мощное землетрясение магнитудой 6,8 в Японии. Видео © Twitter / Sam Sagnella
Ранее Лайф сообщал, что 28 апреля землетрясение было зафиксировано на Камчатке. По данным геодезической службы РАН, магнитуда толчков составила 4,7.
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