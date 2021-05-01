Мощное землетрясение магнитудой 6,8 застало японца в ванной, и он снял это на видео. Видео © Соцсети

По данным ведомства, эпицентр толчков находился в Тихом океане к востоку от префектуры Мияги. Очаг залегал на глубине около 60 километров. Несмотря на силу землетрясения, угроза цунами объявлена не была. Серьёзных разрушений толчки также не вызвали, однако некоторых японцев катаклизм застал в самых неожиданных местах, например в ванной.