По миллиону рублей выплатят семьям погибших в ДТП в Хабаровском крае
В момент жуткой аварии в автобусе находилось 34 человека, включая двух водителей. Три пассажира в результате аварии погибли.
Семьям погибших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят крупные компенсации в зависимости от тяжести травм пострадавших. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярёв.
"Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм — по 200 и 400 тысяч", — сообщил он в своём телеграм-канале.
Напомним, жуткая авария произошла в ночь на 1 мая на участке дороги Лидога — Ванино. Рейсовый автобус, в котором находилось 34 человека, опрокинулся. По предварительным данным, ДТП произошло в результате того, что водитель не справился с управлением.
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