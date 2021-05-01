По миллиону рублей выплатят семьям погибших в ДТП в Хабаровском крае

Семьям погибших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят крупные компенсации в зависимости от тяжести травм пострадавших. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярёв.

"Семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей. Раненым в зависимости от тяжести травм — по 200 и 400 тысяч", — сообщил он в своём телеграм-канале.

Напомним, жуткая авария произошла в ночь на 1 мая на участке дороги Лидога — Ванино. Рейсовый автобус, в котором находилось 34 человека, опрокинулся. По предварительным данным, ДТП произошло в результате того, что водитель не справился с управлением.

Авторы