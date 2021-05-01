На Камчатке уволили министра, призывавшего не тратить энергию "на токсичных людей и прочий сброд"
После скандала в соцсетях чиновница исправила слова в оригинальной публикации, однако, судя по всему, это не помогло.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил нового главу Министерства по туризму. Ранее эту должность занимала скандально известная Наталья Максименко. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ведомство возглавит Владимир Русанов, который последние девять лет руководит Камчатским выставочно-инвестиционным центром.
"Я хочу сегодня предложить... взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой. А именно возглавить Министерство туризма Камчатского края", — приводит пресс-служба слова Солодова.
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Русанов поблагодарил губернатора за доверие и признался, что уже имеет определённое видение того, как должна развиваться туристическая сфера в регионе в дальнейшем. Причину ухода прежнего министра по туризму Натальи Максименко в пресс-службе губернатора называть не стали.
Напомним, Наталья Максименко прославилась после скандальной публикации в соцсетях, в которой подчеркнула, что не надо тратить энергию впустую "на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд". Кому конкретно был адресован текст, чиновница не уточнила, однако после обрушившейся критики слова о "прочем сброде" в оригинальном посте были заменены на "отрицательные эмоции".
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