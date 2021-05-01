Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

На Камчатке уволили министра, призывавшего не тратить энергию "на токсичных людей и прочий сброд"

После скандала в соцсетях чиновница исправила слова в оригинальной публикации, однако, судя по всему, это не помогло.

1 мая 2021, 06:02
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил нового главу Министерства по туризму. Ранее эту должность занимала скандально известная Наталья Максименко. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ведомство возглавит Владимир Русанов, который последние девять лет руководит Камчатским выставочно-инвестиционным центром.

"Я хочу сегодня предложить... взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой. А именно возглавить Министерство туризма Камчатского края", — приводит пресс-служба слова Солодова.

Глава Камчатского края Владимир Солодов объяснил, что значит быть губернатором "новой волны" — видео

Глава Камчатского края Владимир Солодов объяснил, что значит быть губернатором "новой волны" — видео

Русанов поблагодарил губернатора за доверие и признался, что уже имеет определённое видение того, как должна развиваться туристическая сфера в регионе в дальнейшем. Причину ухода прежнего министра по туризму Натальи Максименко в пресс-службе губернатора называть не стали.

Напомним, Наталья Максименко прославилась после скандальной публикации в соцсетях, в которой подчеркнула, что не надо тратить энергию впустую "на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд". Кому конкретно был адресован текст, чиновница не уточнила, однако после обрушившейся критики слова о "прочем сброде" в оригинальном посте были заменены на "отрицательные эмоции".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин подписал закон о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных

сегодня в 00:15

У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение

27 апреля, 23:27

Заснеженные дороги и оборванные ЛЭП: Первомай принёс в Южно-Сахалинск мощный циклон

сегодня в 05:31

Стритрейсер на красном BMW устроил гонки с полицией в Москве: для задержания пришлось стрелять

сегодня в 05:33

То ли смеяться, то ли плакать: 10 собак после грумеров, которым нужно оторвать руки за такие стрижки

сегодня в 06:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1