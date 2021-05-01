Заснеженные дороги и оборванные ЛЭП: Первомай принёс в Южно-Сахалинск мощный циклон

Непогода оставила без электричества часть жителей Южно-Сахалинска. Так город встретил Праздник Весны и Труда. С большим размахом его сегодня отмечают южно-сахалинские коммунальные службы, которые переведены в усиленный режим работы, сообщает местная администрация.

Причиной снежного шторма стал циклон, обрушившийся на регион накануне вечером. Снег засыпал дороги, нарушив транспортную сеть города, а сильный ветер обрушил деревья и повредил линии электропередачи, в результате чего около девяти тысяч потребителей электричества остались без света. По данным властей города, свет должен вернуться в дома к вечеру.





"На расчистке и уборке снега работают 66 единиц техники и более 90 человек. Ситуация осложняется тем, что практически вся спецтехника уже переведена на летнее содержание. <...> В настоящее время циклон находится в юго-западной части Охотского моря, ослабевать непогода начнёт после 17:00 (9:00 мск. — Прим. Лайфа)", — отметили в администрации.

Впрочем, начало мая не задалось не только на Сахалине. Жителям Москвы синоптики ранее пообещали очень дождливые майские праздники и даже не исключили, что в столице может выпасть снег. Климатическое же лето в Москве метеорологи прогнозируют в последней декаде месяца.

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