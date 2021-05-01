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Заснеженные дороги и оборванные ЛЭП: Первомай принёс в Южно-Сахалинск мощный циклон

Ослабление шторма там ожидают к вечеру. Сейчас же коммунальщики восстанавливают электроснабжение в городе и расчищают снег.

1 мая 2021, 05:31
<p>Фото © <a href="https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/20332" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Южно-Сахалинска</a></p>

Фото © Администрация Южно-Сахалинска

Непогода оставила без электричества часть жителей Южно-Сахалинска. Так город встретил Праздник Весны и Труда. С большим размахом его сегодня отмечают южно-сахалинские коммунальные службы, которые переведены в усиленный режим работы, сообщает местная администрация.

Причиной снежного шторма стал циклон, обрушившийся на регион накануне вечером. Снег засыпал дороги, нарушив транспортную сеть города, а сильный ветер обрушил деревья и повредил линии электропередачи, в результате чего около девяти тысяч потребителей электричества остались без света. По данным властей города, свет должен вернуться в дома к вечеру.

  • Фото © Администрация Южно-Сахалинска
    Фото © Администрация Южно-Сахалинска
  • Фото © Администрация Южно-Сахалинска
    Фото © Администрация Южно-Сахалинска

Фото © Администрация Южно-Сахалинска

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"На расчистке и уборке снега работают 66 единиц техники и более 90 человек. Ситуация осложняется тем, что практически вся спецтехника уже переведена на летнее содержание. <...> В настоящее время циклон находится в юго-западной части Охотского моря, ослабевать непогода начнёт после 17:00 (9:00 мск. — Прим. Лайфа)", — отметили в администрации.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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