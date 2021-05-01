Директор спортшколы — о гибели баскетболисток в ДТП: Лучше бы я оказалась вместо кого-то из детей

Директор спортшколы, ученицы которой разбились в ДТП с КамАЗом на Ставрополье, до сих пор не может опомниться от шока. Татьяны Астафьевой не было в злополучном микроавтобусе. Она задержалась в Волгограде и поехала на своей машине вместе с самой младшей участницей команды — своей внучкой.

"Лучше бы я оказалась вместо кого-нибудь из погибших детей в этом автобусе. Четыре погибшие девочки из моей школы, одна ехала с ними просто посмотреть игру. Ехала с родителями. У меня телефон разрывается, то прокуратура звонит, то пресс-центр губернатора, то моё руководство", — сказала Татьяна Владимировна в беседе с kp.ru.

По её словам, тренер команды лежит в Грачёвской ЦРБ в Ставрополе. Сама директор спортшколы на взводе. Новость о трагедии застала их с внучкой в дороге. Девочка долго не могла прийти в себя от шока: она плакала, пока не провалилась в сон на заднем сиденье.

Сейчас в училище олимпийского резерва собрался оперативный штаб под руководством губернатора, чтобы решать срочные вопросы: как в Черкесск отправлять родителей погибших детей, как организовывать психологическую помощь и так далее. Юные баскетболистки спортшколы каждый год участвуют в соревнованиях. А поскольку прямого сообщения между Волгоградом и Черкесском нет, ездить приходится на микроавтобусах, принадлежащих частным транспортным компаниям.

Ранее Лайф опубликовал список пострадавших в жутком ДТП на Ставрополье, унёсшем жизни пяти юных баскетболисток. Тяжёлый КамАЗ опрокинулся на микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

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