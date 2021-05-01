Американский генерал заявил о создании в России "убийственного" для спутников США оружия

Россия и Китай смогли разработать оружие, способное вывести из строя и уничтожить американские спутники, находящиеся на орбите Земли, заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Рэймонд во время онлайн-интервью газете The Washington Post.

"Космос — такая же область ведения боевых действий, как воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей основной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить наши спутники с Земли, из космоса или через киберпространство", — утверждает генерал.

По словам американского генерала, целью Космических сил США является сдерживание противников. Рэймонд призвал "действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников". При этом он подчеркнул нежелание США ввязываться в конфликт, который начнётся или распространится на космос. По его словам, Вашингтон хочет сохранить эту область безопасной для всех.

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