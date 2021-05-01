Американский генерал заявил о создании в России "убийственного" для спутников США оружия
Офицер назвал космос такой же областью ведения боевых действий, как воздух, земля и море. Он призвал "действовать с позиции силы", чтобы сдерживать противников.
Фото © ТАСС
Россия и Китай смогли разработать оружие, способное вывести из строя и уничтожить американские спутники, находящиеся на орбите Земли, заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Рэймонд во время онлайн-интервью газете The Washington Post.
"Космос — такая же область ведения боевых действий, как воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей основной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить наши спутники с Земли, из космоса или через киберпространство", — утверждает генерал.
По словам американского генерала, целью Космических сил США является сдерживание противников. Рэймонд призвал "действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников". При этом он подчеркнул нежелание США ввязываться в конфликт, который начнётся или распространится на космос. По его словам, Вашингтон хочет сохранить эту область безопасной для всех.
Ранее Лайф сообщал, что ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО. Пуск проходил в Республике Казахстан на полигоне Сары-Шаган.
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