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В Риге запретили отмечать День Победы у памятника воинам-освободителям

Территория монумента была огорожена, на месте дежурит полиция.

1 мая 2021, 04:10
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

В Риге городская дума запретила проведение торжественных мероприятий у памятника воинам-освободителям 8 и 9 мая 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство LETA.

Официальной причиной запрета названа эпидемиологическая обстановка. Городские власти призвали граждан не собираться у монумента и строго соблюдать ограничительные меры, чтобы не допустить распространения CoViD-19. Территория вокруг памятника в латвийской столице огорожена, на месте дежурит полиция.

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Авторы
Юлия Коновалова

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