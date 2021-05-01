В Риге запретили отмечать День Победы у памятника воинам-освободителям

В Риге городская дума запретила проведение торжественных мероприятий у памятника воинам-освободителям 8 и 9 мая 2021 года. Об этом сообщает информационное агентство LETA.

Официальной причиной запрета названа эпидемиологическая обстановка. Городские власти призвали граждан не собираться у монумента и строго соблюдать ограничительные меры, чтобы не допустить распространения CoViD-19. Территория вокруг памятника в латвийской столице огорожена, на месте дежурит полиция.