В центре Москвы проходит репетиция Парада Победы

В Москве началась вечерняя репетиция Парада Победы на Красной площади. Видео из центра столицы в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Москве началась вечерняя репетиция Парада Победы на Красной площади с участием военной техники. Десятки танков и других боевых машин проехали по центральным улицам столицы, собрав на себе взгляды горожан.

Для проезда колонны с 17:30 были перекрыты следующие дорожные участки Нижние Мнёвники — Северо-Западная хорда от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники и Крылатская улица от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники. Также для передвижения парадного транспорта традиционно был перекрыт ряд центральных улиц, в том числе и Тверская, по которой участники парада заезжают на Красную площадь.