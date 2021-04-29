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В центре Москвы проходит репетиция Парада Победы

Повторный прогон состоится вечером 4 мая, генеральный же с участием авиации пройдёт седьмого числа.

29 апреля 2021, 17:04

В Москве началась вечерняя репетиция Парада Победы на Красной площади. Видео из центра столицы в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве началась вечерняя репетиция Парада Победы на Красной площади с участием военной техники. Десятки танков и других боевых машин проехали по центральным улицам столицы, собрав на себе взгляды горожан.

Для проезда колонны с 17:30 были перекрыты следующие дорожные участки Нижние Мнёвники — Северо-Западная хорда от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники и Крылатская улица от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники. Также для передвижения парадного транспорта традиционно был перекрыт ряд центральных улиц, в том числе и Тверская, по которой участники парада заезжают на Красную площадь.

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Как сообщал Лайф, следующая репетиция пройдёт в Москве 4 мая. Генеральный же прогон состоится утром 7 мая. Если позволит погода, то в нём примет участие и авиация, которая отдельно от наземной техники пролетит над Москвой утром четвёртого числа.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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