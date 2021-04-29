"Эта граница очень проблемная": Политолог оценил вероятность эскалации конфликта между Таджикистаном и Киргизией

Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился потому, что в регионе давно растут социально-экономические сложности. Таким мнением с Лайфом поделился главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, политолог Андрей Казанцев.

"Эта граница очень проблемная, потому что там проходит основной маршрут наркотрафика из Афганистана в Россию и Европу. Там много вещей, связанных с нелегальной экономикой и организованной преступностью. Большой войны, конечно, не будет. Это мелкий региональный конфликт, не более", — считает эксперт.

По словам Казанцева, происходящее сейчас может внести свой вклад в общую дестабилизацию ситуации в регионе в будущем. Такого рода конфликты могут увеличить вероятность потери центральными правительствами стран контроля над соответствующими территориями. В результате есть риск формирования новых или укрепления уже существующих криминальных и экстремистских группировок.

"Большой войны по типу карабахской не будет. Стороны придут к миру, но общая нестабильность будет усиливаться. Будут какие-то вялотекущие столкновения, на границе останется общее напряжение", — заключил политолог.

Напомним, около 11 часов утра на границе стран возле села Кок-Таш Баткенского района Баткенской области произошёл конфликт. В Бишкеке заявили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу. В результате по меньшей мере пять человек погибли, ещё 26 пострадали.

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