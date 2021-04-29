Таджикистан и Киргизия обвинили друг друга в обстреле на границе. Видео © Соцсети

Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в обстреле на границе. Так, в Бишкеке заявили, что соседи применили в приграничном конфликте миномёты и пулемёты.

"Пограничные войска и спецназ МВД Республики Таджикистан в 14:00 (11:00 мск) 29 апреля начали массированный обстрел, в том числе из миномётов, пулемётов и автоматов, водозабора Головной, расположенного в селе Кёк-Таш Баткенского района Баткенской области", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

В свою очередь Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что киргизские войска на водораспределительном пункте открыли огонь по таджикским пограничникам.

"Инцидент произошёл после того, как киргизская сторона в последние дни произвольно нарушала условия ранее согласованного двустороннего соглашения с Таджикистаном и планировала захватить водораспределительный пункт Головной", — заявили в Госкомитете.

Ранее в Киргизии отметили, что представители Таджикистана пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи, но представители Киргизии выступили против и начали спиливать столб. Стороны стали закидывать друг друга камнями, потом конфликт перерос в стрельбу, есть пострадавшие. Всего на границе собралось около 200–300 человек.

Напомним, в прошлом году в Баткенской области также произошёл конфликт. После этого МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана.

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