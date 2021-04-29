МИД Чехии: Мы не заинтересованы в эскалации отношений с Москвой
По словам чешского министра Кулганека, Россия "была и остаётся важным европейским игроком и останется им и в будущем".
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Прага не ищет конфронтации с Москвой и надеется на скорейшее урегулирование российско-чешских отношений. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. По его словам, европейская сторона поддерживает в этой ситуации "прагматичный настрой", но для его поддержания усилия должны прикладывать обе стороны конфликта.
"Мы не заинтересованы в эскалации отношений. Россия является важным европейским игроком и останется им и в будущем. Есть области, в которых у нас противоположные интересы. Но есть и такие, в которых видим некоторые проблемы одинаково и нуждаемся в поиске совместных решений", — приводит слова политика газета Pravda.
Напомним, 17 апреля Чехия заявила о причастности российских спецслужб ко взрыву во Врбетице в 2014 году и объявила о высылке 18 российских дипломатов. Позже их число увеличилось в несколько раз. В знак солидарности с республикой сотрудников российских посольств признали персонами нон грата в странах Прибалтики. Однако вскоре после этих событий с чрезвычайным телеобращением выступил президент Чехии Милош Земан. Он заявил, что чешская контрразведка не располагает достаточными данными, на основе которых можно было бы обвинять Россию в диверсии на складе, и добавил, что помимо этой версии рассматривается ещё одна — халатность.
А ранее в четверг стало известно о существовании некой третьей версии взрыва во Врбетице. Правда, другие подробности пока не известны.
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