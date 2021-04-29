МИД Чехии: Мы не заинтересованы в эскалации отношений с Москвой

Прага не ищет конфронтации с Москвой и надеется на скорейшее урегулирование российско-чешских отношений. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. По его словам, европейская сторона поддерживает в этой ситуации "прагматичный настрой", но для его поддержания усилия должны прикладывать обе стороны конфликта.

"Мы не заинтересованы в эскалации отношений. Россия является важным европейским игроком и останется им и в будущем. Есть области, в которых у нас противоположные интересы. Но есть и такие, в которых видим некоторые проблемы одинаково и нуждаемся в поиске совместных решений", — приводит слова политика газета Pravda.

А ранее в четверг стало известно о существовании некой третьей версии взрыва во Врбетице. Правда, другие подробности пока не известны.

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