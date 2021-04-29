В Минюсте Чехии заявили о существовании третьей версии взрыва во Врбетице
Вместе с тем премьер Бабиш в очередной раз заявил, что серьёзно рассматривается только одна — о причастности России.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Помимо двух версий взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году, которые озвучивал президент Милош Земан, существует и третья. Об этом заявила глава чешского Министерства юстиции Мария Бенешова.
"У меня об этом мнение, весьма схожее с мнением президента. При этом я видела только сообщение контрразведки, к "живым" материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует ещё одна возможная версия [причины взрыва]", — рассказала она в беседе с изданием Novinky.
При этом Бенешова не стала раскрывать, что именно представляет собой эта версия. В то же время премьер республики Андрей Бабиш в очередной раз подчеркнул, что рабочей является лишь одна версия, озвученная им с самого начала.
Напомним, 17 апреля Бабиш заявил о причастности российских спецслужб ко взрыву во Врбетице в 2014 году. На фоне этого Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, позже их число увеличилось в несколько раз. В знак солидарности с республикой сотрудников российских посольств признали персонами нон грата в странах Прибалтики.
Вскоре после этих событий с чрезвычайным телеобращением выступил президент Чехии Милош Земан. Он заявил, что чешская контрразведка не располагает достаточными данными, на основе которых можно было бы обвинять Россию в диверсии на складе, и добавил, что помимо этой версии рассматривается ещё одна — халатность. В Чехии слова президента осудили, а верхняя палата парламента республики в ближайшее время рассмотрит возможность обвинения Земана в измене родине.
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