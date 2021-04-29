В Минюсте Чехии заявили о существовании третьей версии взрыва во Врбетице

Помимо двух версий взрыва на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году, которые озвучивал президент Милош Земан, существует и третья. Об этом заявила глава чешского Министерства юстиции Мария Бенешова.

"У меня об этом мнение, весьма схожее с мнением президента. При этом я видела только сообщение контрразведки, к "живым" материалам расследования никто не имеет доступ. Я даже считаю, что существует ещё одна возможная версия [причины взрыва]", — рассказала она в беседе с изданием Novinky.

При этом Бенешова не стала раскрывать, что именно представляет собой эта версия. В то же время премьер республики Андрей Бабиш в очередной раз подчеркнул, что рабочей является лишь одна версия, озвученная им с самого начала.

Авторы