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Котлы для ядерных реакторов, станки и перевозки: какую торговую войну может объявить Чехии Россия

В случае если Россия введёт санкции на экспорт из Чехии, то сумма, которой может недосчитаться Прага, составит один миллиард долларов. При этом главным товаром, который чехи поставляют в РФ, является отнюдь не пиво, а продукция чешского машиностроения и энергооборудование.

26 апреля 2021, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Как сообщали СМИ, российские власти уже готовятся к запрету ввоза чешского пива в Россию. Решение разрабатывается как асимметричный ответ на указ о высылке российских дипломатов из Праги. Однако в Госдуме не подтверждают, что подобные меры будут реализованы. Глава Комитета по экономической политике Государственной думы Сергей Жигарев полагает, что России вместо запрета на импорт пива стоит продумать другие варианты.

То, что сейчас происходит, безусловно, несёт вред нашим отношениям с Чехией и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило на уровень противостояния, — сказал Жигарев.

Высланные из России чешские дипломаты. Фото © ТАСС / CTK Photo / Roman Vondrous

Высланные из России чешские дипломаты.

Фото © ТАСС / CTK Photo / Roman Vondrous

В случае полноценной торговой войны прежде всего пострадают чехи, так как из общего товарооборота, который составляет практически шесть миллиардов долларов, Чехия экспортирует больше, чем Россия, полагает политолог Олег Матвейчев.

Разница заключается в том, что Чехия покупает у нас газ и прочую нефтехимию, она не может заменить эту продукцию ничем по аналогичной цене, а в случае услуг перекупщиков значительно увеличится стоимость. Мы без чешского пива, некоторых станков, электроплит как раз вполне сможем обойтись. Поэтому наш экспорт заместить трудно, да и без российских туристов им будет тяжело, — резюмировал политолог.

Ключевыми поставками Чехии в Россию является продукция крупного машиностроения, а также энергооборудование, в том числе на российские АЭС.

Фото © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek

Фото © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek

Всего Чехия нам экспортирует на три с половиной миллиарда долларов товаров, из которых один миллиард — это оборудование для ядерных реакторов и котлы. В принципе, у нас достаточно развитая индустрия производства подобных товаров, поэтому, если выбирать сектора, по которым бить, этот должен быть приоритетным. Второй пункт — автомобили. Там поставок наберётся на сумму 700 миллионов долларов. Это, конечно, легко будет заместить за счёт внутреннего производства. Только надо аккуратно поступить, чтобы не наказать наших владельцев чешских автомобилей и не оставить их без возможности найти к машине запчасти. Можно пойти на хитрость. Скажем, запчасть чешского производства запретить ввозить, а немецкого — разрешить. Ещё можно запретить ввоз запчастей для локомотивов и трамваев. Они ещё старые, со времён советской власти, вполне можно заменить их на новые, это составит около 100 миллионов долларов, — рассказал Лайфу экономист Алексей Зубец.

Эксперт подчеркнул, что если вводить санкции прямо сейчас, то рынок можно будет прикрыть минимум на 300 миллионов долларов, а если смотреть долгосрочно и методично убирать с российского рынка чешское машиностроение и энергооборудование, всё, что можно производить самостоятельно, то потенциал глубокого давления вкупе даст возможность заместить чешскую продукцию на российскую в размере около одного миллиарда долларов.

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Битва посольств: как будет разворачиваться война до последнего дипломата

Ещё одна статья чешского экспорта в Россию — грузовые перевозки, которые почти безболезненно можно заменить на альтернативные маршруты, полагает политолог Марат Баширов.

Если перестать разрешать чешским перевозчикам что-либо перевозить на территорию России и транзитом через неё. Это станет большой проблемой для чехов, ведь можно регулярно видеть фуры с чешскими номерами, которые ездят по нашим дорогам. Пусть лучше Венгрия возит или Австрия. Просто так исторически сложилось, что Чехия ближе, удобно возить через Украину или Белоруссию, а те, кто нанимает их, уже привыкли. Так что, я думаю, люди быстро смогут переориентироваться, — заявил эксперт.

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Что пишут чешские и европейские СМИ о дипломатическом скандале с Россией

Напомним, обострение российско-чешских отношений случилось после того, как премьер-министр Бабиш и министр внутренних дел Ян Гамачек сообщили, что за взрывом склада боеприпасов, произошедшим семь лет назад, стоит Россия. Затем последовала высылка российских дипломатов из Чехии, на которую Москва ответила симметрично, оставив в Посольстве Чехии в Москве всего пять сотрудников.

Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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