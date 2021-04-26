Котлы для ядерных реакторов, станки и перевозки: какую торговую войну может объявить Чехии Россия

Как сообщали СМИ, российские власти уже готовятся к запрету ввоза чешского пива в Россию. Решение разрабатывается как асимметричный ответ на указ о высылке российских дипломатов из Праги. Однако в Госдуме не подтверждают, что подобные меры будут реализованы. Глава Комитета по экономической политике Государственной думы Сергей Жигарев полагает, что России вместо запрета на импорт пива стоит продумать другие варианты.

— То, что сейчас происходит, безусловно, несёт вред нашим отношениям с Чехией и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило на уровень противостояния, — сказал Жигарев.

Высланные из России чешские дипломаты. Фото © ТАСС / CTK Photo / Roman Vondrous

В случае полноценной торговой войны прежде всего пострадают чехи, так как из общего товарооборота, который составляет практически шесть миллиардов долларов, Чехия экспортирует больше, чем Россия, полагает политолог Олег Матвейчев.

— Разница заключается в том, что Чехия покупает у нас газ и прочую нефтехимию, она не может заменить эту продукцию ничем по аналогичной цене, а в случае услуг перекупщиков значительно увеличится стоимость. Мы без чешского пива, некоторых станков, электроплит как раз вполне сможем обойтись. Поэтому наш экспорт заместить трудно, да и без российских туристов им будет тяжело, — резюмировал политолог.

Ключевыми поставками Чехии в Россию является продукция крупного машиностроения, а также энергооборудование, в том числе на российские АЭС.

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— Всего Чехия нам экспортирует на три с половиной миллиарда долларов товаров, из которых один миллиард — это оборудование для ядерных реакторов и котлы. В принципе, у нас достаточно развитая индустрия производства подобных товаров, поэтому, если выбирать сектора, по которым бить, этот должен быть приоритетным. Второй пункт — автомобили. Там поставок наберётся на сумму 700 миллионов долларов. Это, конечно, легко будет заместить за счёт внутреннего производства. Только надо аккуратно поступить, чтобы не наказать наших владельцев чешских автомобилей и не оставить их без возможности найти к машине запчасти. Можно пойти на хитрость. Скажем, запчасть чешского производства запретить ввозить, а немецкого — разрешить. Ещё можно запретить ввоз запчастей для локомотивов и трамваев. Они ещё старые, со времён советской власти, вполне можно заменить их на новые, это составит около 100 миллионов долларов, — рассказал Лайфу экономист Алексей Зубец.

Эксперт подчеркнул, что если вводить санкции прямо сейчас, то рынок можно будет прикрыть минимум на 300 миллионов долларов, а если смотреть долгосрочно и методично убирать с российского рынка чешское машиностроение и энергооборудование, всё, что можно производить самостоятельно, то потенциал глубокого давления вкупе даст возможность заместить чешскую продукцию на российскую в размере около одного миллиарда долларов.

Ещё одна статья чешского экспорта в Россию — грузовые перевозки, которые почти безболезненно можно заменить на альтернативные маршруты, полагает политолог Марат Баширов.

— Если перестать разрешать чешским перевозчикам что-либо перевозить на территорию России и транзитом через неё. Это станет большой проблемой для чехов, ведь можно регулярно видеть фуры с чешскими номерами, которые ездят по нашим дорогам. Пусть лучше Венгрия возит или Австрия. Просто так исторически сложилось, что Чехия ближе, удобно возить через Украину или Белоруссию, а те, кто нанимает их, уже привыкли. Так что, я думаю, люди быстро смогут переориентироваться, — заявил эксперт.

Напомним, обострение российско-чешских отношений случилось после того, как премьер-министр Бабиш и министр внутренних дел Ян Гамачек сообщили , что за взрывом склада боеприпасов, произошедшим семь лет назад, стоит Россия. Затем последовала высылка российских дипломатов из Чехии, на которую Москва ответила симметрично, оставив в Посольстве Чехии в Москве всего пять сотрудников.

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