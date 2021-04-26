Президента Чехии заподозрили в госизмене после отказа от "русской версии" взрыва во Врбетице
Поводом стало воскресное телеобращение, в котором политик допустил, что к инциденту на складе боеприпасов могла привести обыкновенная халатность.
Фото © ТАСС / Ralf Hirschberger / dpa
Верхняя палата Парламента Чехии в ближайшее время рассмотрит возможность обвинения президента республики Милоша Земана в измене родине из-за видеообращения по поводу инцидента во Врбетице. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на сенатского спикера Милоша Выстрчила. По его словам, Земан рассекретил "информацию, которая не подлежала огласке".
Вероятно, речь идёт о возможных причинах взрыва на складе боеприпасов, которые озвучил Земан в своём телеобращении в воскресенье. По словам политика, русский след не имеет под собой доказательств, в отличие от банальной халатности, которую также отрабатывают в ходе расследования.
"Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением в измене родине. Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов по поводу возникшей ситуации", — проинформировал Выстрчил.
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Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.
В Праге Земана уже осудили за отклонение от "русской версии" взрыва во Врбетице. В республике уверены, что восьми минут телевыступления было недостаточно, чтобы объяснить этот сложный случай.
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