Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Президента Чехии заподозрили в госизмене после отказа от "русской версии" взрыва во Врбетице

Поводом стало воскресное телеобращение, в котором политик допустил, что к инциденту на складе боеприпасов могла привести обыкновенная халатность.

26 апреля 2021, 17:11

Фото © ТАСС / Ralf Hirschberger / dpa

Верхняя палата Парламента Чехии в ближайшее время рассмотрит возможность обвинения президента республики Милоша Земана в измене родине из-за видеообращения по поводу инцидента во Врбетице. Об этом сообщает Чешское телевидение со ссылкой на сенатского спикера Милоша Выстрчила. По его словам, Земан рассекретил "информацию, которая не подлежала огласке".

Земан: У контрразведки Чехии нет доказательств причастности России к взрывам во Врбетице

Земан: У контрразведки Чехии нет доказательств причастности России к взрывам во Врбетице

Вероятно, речь идёт о возможных причинах взрыва на складе боеприпасов, которые озвучил Земан в своём телеобращении в воскресенье. По словам политика, русский след не имеет под собой доказательств, в отличие от банальной халатности, которую также отрабатывают в ходе расследования.

Лавров назвал "не очень вменяемыми" заявления чешских властей о взрывах во Врбетице

Лавров назвал "не очень вменяемыми" заявления чешских властей о взрывах во Врбетице

"Мы будем заниматься возможностью подачи конституционной жалобы в связи с подозрением в измене родине. Сейчас нужно собрать необходимую информацию и выслушать мнение экспертов по поводу возникшей ситуации", — проинформировал Выстрчил.

"Очередной мешок дыма": Пушков заявил, что Земан поставил под сомнение "русскую версию" взрыва во Врбетице

"Очередной мешок дыма": Пушков заявил, что Земан поставил под сомнение "русскую версию" взрыва во Врбетице

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако вечером в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

В Праге Земана уже осудили за отклонение от "русской версии" взрыва во Врбетице. В республике уверены, что восьми минут телевыступления было недостаточно, чтобы объяснить этот сложный случай.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Life

Путин рассказал Макрону об абсурдности обвинений Праги в адрес России

сегодня в 18:06

Лавров назвал "не очень вменяемыми" заявления чешских властей о взрывах во Врбетице

сегодня в 12:51

В Белом доме не смогли обозначить сроки встречи Путина и Байдена

сегодня в 18:13

В Москве с инфарктом госпитализировали правнучку Леонида Брежнева

сегодня в 18:04

Прокуратура Москвы признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянской площади

сегодня в 17:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1