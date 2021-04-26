Лавров назвал "не очень вменяемыми" заявления чешских властей о взрывах во Врбетице

"То, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном — что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя всё решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует", — отметил министр на пресс-конференции.