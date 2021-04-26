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Лавров назвал "не очень вменяемыми" заявления чешских властей о взрывах во Врбетице

С ситуацией вокруг произошедшей на складах ещё в 2014 году детонации должен разбираться Евросоюз, уверен дипломат.

26 апреля 2021, 12:51
<p>Глава МИД России Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Чехии Милош Земан абсолютно здраво высказался о ситуации вокруг взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"То, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана, что он мешает расследованию, говорит только об одном — что кто-то, в том числе те, которые такие заявления делают, уже для себя всё решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует", — отметил министр на пресс-конференции.

Дипломат подчеркнул, что разбираться в произошедшем должен Брюссель, ведь всё случилось на территории Евросоюза. Путаные комментарии и заявления Праги Лавров назвал "эмоционально не очень вменяемыми".

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Ранее президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. При этом глава республики призвал дождаться окончательных результатов расследования. Однако в Праге осудили Земана за отклонение от "русской версии" взрыва во Врбетице. В республике уверены, что восьми минут телевыступления было недостаточно, чтобы объяснить этот сложный случай.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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