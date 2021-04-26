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Бывший адвокат Ефремова готов защищать актёра Паля по делу об избиении экс-игрока ЦСКА

Однако пока ещё рано говорить о невиновности актёра, отметил юрист.

26 апреля 2021, 12:38
<p>Актёр Александр Паль. Фото © ТАСС / Артём Геодакян </p>

Актёр Александр Паль. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Бывший защитник актёра Михаила Ефремова адвокат Андрей Алёшкин заявил, что готов оказать всю необходимую юридическую помощь Александру Палю, которого подозревают в избиении экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова.

"Ко мне пока Паль не обращался. Но если обратится, то ему будет оказана квалифицированная юридическая помощь. Адвокаты не имеют права отказаться от защиты", — пояснил Алёшкин в интервью телеканалу "360".

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Адвокат подчеркнул, что пока ещё рано говорить о невиновности Паля, поскольку следователям нужно установить все причины и обстоятельства драки между актёром и спортсменом.

Ранее Лайф узнал подробности конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым. Спортсмен заявил правоохранителям, что возвращался со дня рождения отца, когда на него напали. Трое неизвестных выбежали из автомобиля "Ауди" и набросились с кулаками на Антипова. В одном из злоумышленников хоккеист узнал актёра Александра Паля. После драки нападавшие сели в машину и скрылись с места инцидента. Однако у Паля своя версия на этот счёт.

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Напомним, экс-хоккеист Кевин Антипов обвинил в избиении звезду фильма "Горько!" Александра Паля, заметив, что в этот момент актёр был не один. Сам Паль ранее всё отрицал.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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