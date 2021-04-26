Разработчик "Спутника V" допустил увеличение интервала между введением доз вакцины
Предполагается, что данная мера не повлияет на силу иммунного ответа, а даже усилит и продлит его.
Фото © Sputnikvaccine.com
Интервал между введением первой и второй доз антиковидной вакцины "Спутник V" можно увеличить с 21 дня до трёх месяцев. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Можно увеличить интервал между первой и второй вакцинацией "Спутником V" с 21 дня до трёх месяцев. Увеличение интервала не повлияет на иммунный ответ, а может даже усилить и продлить его", — приводит слова учёного официальный сайт вакцины.
По словам Гинцбурга, к таким выводам специалисты пришли после успешного проведения массовой вакцинации в России и других странах. Кроме того, директор центра имени Гамалеи подчеркнул, что полностью поддерживает заявления регулирующих органов, касающиеся увеличения интервала между прививками.
А ранее Александр Гинцбург назвал месяц завершения пандемии ковида в России.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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