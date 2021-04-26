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Разработчик "Спутника V" допустил увеличение интервала между введением доз вакцины

Предполагается, что данная мера не повлияет на силу иммунного ответа, а даже усилит и продлит его.

26 апреля 2021, 12:33
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Интервал между введением первой и второй доз антиковидной вакцины "Спутник V" можно увеличить с 21 дня до трёх месяцев. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Можно увеличить интервал между первой и второй вакцинацией "Спутником V" с 21 дня до трёх месяцев. Увеличение интервала не повлияет на иммунный ответ, а может даже усилить и продлить его", — приводит слова учёного официальный сайт вакцины.

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По словам Гинцбурга, к таким выводам специалисты пришли после успешного проведения массовой вакцинации в России и других странах. Кроме того, директор центра имени Гамалеи подчеркнул, что полностью поддерживает заявления регулирующих органов, касающиеся увеличения интервала между прививками.

А ранее Александр Гинцбург назвал месяц завершения пандемии ковида в России.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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