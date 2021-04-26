Разработчик "Спутника V" допустил увеличение интервала между введением доз вакцины

Интервал между введением первой и второй доз антиковидной вакцины "Спутник V" можно увеличить с 21 дня до трёх месяцев. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Можно увеличить интервал между первой и второй вакцинацией "Спутником V" с 21 дня до трёх месяцев. Увеличение интервала не повлияет на иммунный ответ, а может даже усилить и продлить его", — приводит слова учёного официальный сайт вакцины.

По словам Гинцбурга, к таким выводам специалисты пришли после успешного проведения массовой вакцинации в России и других странах. Кроме того, директор центра имени Гамалеи подчеркнул, что полностью поддерживает заявления регулирующих органов, касающиеся увеличения интервала между прививками.

А ранее Александр Гинцбург назвал месяц завершения пандемии ковида в России.

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