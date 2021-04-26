Кипр с 10 мая будет принимать без ограничений туристов, привитых "Спутником V"

С 10 мая Кипр готов без ограничений принимать вакцинированных туристов, в том числе россиян, сделавших прививку "Спутником V". Об этом заявил председатель госкомитета республики по туризму Саввас Пердиос.

По данным телеканала Alpha, таким туристам не нужно будет сдавать тесты на коронавирус. Пердиос заявил, что посетить Кипр по новым правилам смогут и те, кто привился российским препаратом "Спутник V". По его словам, отсутствие одобрения вакцины со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, так как между Брюсселем и Москвой ведутся соответствующие переговоры. Это "даёт основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей".

Напомним, что ранее Минздрав Кипра официально перевёл РФ в число стран, откуда можно приезжать туристам. В связи с этим страна открыла границы для россиян с 1 апреля. Тогда отмечалось, что отдыхающим необходимо сдавать анализы на ковид не ранее чем за 72 часа до вылета на остров. Также по прилёте придётся пройти за свой счёт ещё один тест в аэропортах кипрских городов Ларнака или Пафос.

Пока же на Кипре действует самый жёсткий карантин за всё время с начала эпидемии коронавирусной инфекции. Локдаун начался с 26 апреля и продлится две недели — до 9 мая. В этот период на острове будет расширено на два часа действие комендантского часа, закроются все магазины промтоваров, рестораны и кафе, театры, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, а также танцевальные и музыкальные школы.

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