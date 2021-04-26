"Бессмысленная идея": Эксперты раскритиковали предложение об увеличении отпуска отдыхающим в России

Предложение увеличить отпуск гражданам, выбирающим отдых внутри России, является дискриминирующим и бессмысленным. Такое мнение высказал генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов.

"Идёт некое лоббирование интересов представителей внутреннего туристического бизнеса, которые, вместо того чтобы повышать качество обслуживания и снижать цены, пытаются с помощью государства и за чужой счёт привлечь к себе туристов и прибыль", — приводит его слова телеканал "360".

Куликов также отметил, что подобная идея дискриминирует любителей отдыха за рубежом, так как в случае принятия предложения размер отпуска будет зависеть от места отдыха.

Кроме того, не каждый работодатель сможет оплачивать дополнительные дни отпуска сотрудникам ради поддержания отечественной туристической отрасли, согласился профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

"В условиях CoViD-19 и так возникают сложности у многих предприятий, чтобы организовать правильным образом рабочий процесс. Надо понимать, что можно человека отпустить в отпуск и на 35, и на 40 дней, но вопрос в том, есть ли у работодателя деньги для того, чтобы ему этот отпуск оплатить", — цитирует Сафонова радио Sputnik.

Однако он не исключил, что в будущем к этому вопросу могут и вернуться, но в ближайшие годы такую меру ввести не получится. Эксперт также напомнил, что сейчас есть прописанные в Трудовом кодексе РФ нормы, по которым отпуск может быть увеличен.

Напомним, ранее в Общественной палате предложили простимулировать развитие внутреннего туризма с помощью увеличения с 28 до 35 дней оплачиваемого отпуска для граждан, выбравших отдых в России.

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