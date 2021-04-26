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Кабмин ускорит подключение частных домов к электросетям

Граждане и бизнес избавятся от лишних проблем и волокиты, при этом стоимость услуги не возрастёт.

26 апреля 2021, 11:16

Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Совещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Видео © Правительство России

Российское правительство значительно сократит сроки присоединения частных домов и объектов малого бизнеса, расположенных в городской черте и сёлах, к электросетям. Об этом в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Как отметил премьер, стоимость услуги не поменяется. Теперь подключить электричество граждане смогут всего за месяц, а не за четыре, как случалось раньше.

"Новое правило действует для всех случаев, когда линии электропередачи находятся ближе чем в 15 метрах от дома. Обычно так оно и есть. Это избавит людей и бизнес от лишних проблем и волокиты", — указал Мишустин.

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21 апреля президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным Посланием Федеральному собранию, поручил кабмину разработать план газификации. Глава государства лично проследит за исполнением поставленной задачи. Граждане не должны платить за подключение к газовым сетям, указал Путин.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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