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Полиция Пятигорска задержала участников перестрелки в стиле 90-х — видео

Личности остальных принимавших участие в конфликте молодых людей сейчас устанавливаются, правоохранители ведут розыски подозреваемых.

26 апреля 2021, 10:58

В Пятигорске полиция задержала троих участников городской перестрели в стиле 90-х. Видео © Соцсети / ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Жители Пятигорска днём 24 апреля стали свидетелями настоящего боевика, развернувшегося на пересечении Ессентукской и Сельской улиц. Между двумя группами граждан произошёл конфликт, в ходе которого они стали стрелять из травматического оружия и охолощённого автомата, а после перестрелки скрылись на нескольких автомобилях. На данный момент полиция задержала троих участников инцидента, сообщили в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.

"Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое участников происшествия", — заявили в ведомстве.

Сейчас с задержанными проводятся следственные и оперативные мероприятия. Продолжается установление и поиск остальных участников конфликта.

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил правоохранительные органы за работу и заметил, что не допустит возвращения девяностых.

"Возвращения девяностых мы не допустим, никому не позволим ставить под угрозу жизнь и здоровье людей в нашем крае", — написал он в "Инстаграме", опубликовав видео с показаниями одного из задержанных.

Участники конфликта признали вину в случившемся и извинились перед горожанами.

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Ранее Лайф сообщал, что в Алма-Ате мужчина с ружьём подошёл к будке охраны во дворе ЖК "Бухар Жырау Тауэрс" и прострелил ногу охраннику. После этого стрелок зашёл в дом и забаррикадировался на 22-м этаже, откуда отстреливался от полиции. Через несколько часов мужчина выпал из окна и умер, по данным городского департамента полиции, он оказался россиянином. В Генконсульстве РФ рассказали, что мужчина довольно долго находился в Казахстане по работе, однако в российские дипломатические учреждения никогда не обращался.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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