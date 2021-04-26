Памфилова рассказала Путину о попытках срыва голосования по поправкам к конституции

"Желающих среди наших оппонентов уж если не сорвать это голосование, но серьёзно его дискредитировать, было более чем достаточно. Работали в такой довольно непростой среде. Вплоть до того, что в масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий, для того чтобы они выходили из состава комиссий, не являлись в дни голосований, не работали, то есть пытались вообще дестабилизировать работу комиссий. Но опять-таки система крепкая, она это выдержала", — сказала председатель ЦИК на встрече с российским лидером.