Памфилова рассказала Путину о попытках срыва голосования по поправкам к конституции
Желающих помешать было предостаточно, организаторам пришлось работать в непростой среде.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о попытках сорвать голосование по поправкам к конституции. Видео © LIFE
На членов избирательных комиссий, работавших в период голосования по поправкам к конституции летом 2020 года, оказывалось давление. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Желающих среди наших оппонентов уж если не сорвать это голосование, но серьёзно его дискредитировать, было более чем достаточно. Работали в такой довольно непростой среде. Вплоть до того, что в масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий, для того чтобы они выходили из состава комиссий, не являлись в дни голосований, не работали, то есть пытались вообще дестабилизировать работу комиссий. Но опять-таки система крепкая, она это выдержала", — сказала председатель ЦИК на встрече с российским лидером.
Напомним, семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось 1 июля 2020 года. За внесение изменений в основной закон проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию после общероссийского голосования. Они вступили в силу 4 июля.
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