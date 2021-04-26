Памфилова рассказала, когда ЦИК примет решение о количестве дней голосования на выборах-2021
По её словам, один или три дня оно продлится — будет зависеть от эпидемситуации и целого набора других факторов.
Фото © kremlin.ru
ЦИК готовится к разным вариантам проведения сентябрьских выборов — как к однодневному, так и к многодневному. Окончательное решение будет принято в июне, после подписания указа президентом РФ. Об этом Владимиру Путину рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Мы готовимся к разным вариантам. Когда вы объявите своим указом, с конца мая – середины июня назначите выборы, мы должны быть готовы к тому, чтобы предложить формат. И в зависимости от пандемии, целого набора других факторов должны будем принимать решение — один день будет голосование или это будет три дня голосования", — отметила Памфилова.
Напомним, закон о многодневном голосовании Госдума приняла в июле 2020 года. Позже документ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опробован на выборах с 11 по 13 сентября. В первые два дня голосование фактически было досрочным. В 2021 году сценарий многодневного голосования могут повторить на выборах в Государственную думу, которые запланированы на 19 сентября.
Лента новостей
Выбор редакции
"Вживлять чужой не позволим": Володин рассказал о российском гене демократии
Совфед одобрил закон об отмене дня тишины перед многодневным голосованием
Захарова оценила объявление Румынией персоной нон грата российского дипломата
"Без комментариев": Лайф публикует видео с избитым экс-хоккеистом ЦСКА с больничной койки
Кипр с 10 мая будет принимать без ограничений туристов, привитых "Спутником V"
Комментариев: 0