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Памфилова рассказала, когда ЦИК примет решение о количестве дней голосования на выборах-2021

По её словам, один или три дня оно продлится — будет зависеть от эпидемситуации и целого набора других факторов.

26 апреля 2021, 10:47
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65443" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

ЦИК готовится к разным вариантам проведения сентябрьских выборов — как к однодневному, так и к многодневному. Окончательное решение будет принято в июне, после подписания указа президентом РФ. Об этом Владимиру Путину рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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"Мы готовимся к разным вариантам. Когда вы объявите своим указом, с конца мая – середины июня назначите выборы, мы должны быть готовы к тому, чтобы предложить формат. И в зависимости от пандемии, целого набора других факторов должны будем принимать решение — один день будет голосование или это будет три дня голосования", — отметила Памфилова.

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Напомним, закон о многодневном голосовании Госдума приняла в июле 2020 года. Позже документ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опробован на выборах с 11 по 13 сентября. В первые два дня голосование фактически было досрочным. В 2021 году сценарий многодневного голосования могут повторить на выборах в Государственную думу, которые запланированы на 19 сентября.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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