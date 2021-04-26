Памфилова рассказала, когда ЦИК примет решение о количестве дней голосования на выборах-2021

ЦИК готовится к разным вариантам проведения сентябрьских выборов — как к однодневному, так и к многодневному. Окончательное решение будет принято в июне, после подписания указа президентом РФ. Об этом Владимиру Путину рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы готовимся к разным вариантам. Когда вы объявите своим указом, с конца мая – середины июня назначите выборы, мы должны быть готовы к тому, чтобы предложить формат. И в зависимости от пандемии, целого набора других факторов должны будем принимать решение — один день будет голосование или это будет три дня голосования", — отметила Памфилова.

Напомним, закон о многодневном голосовании Госдума приняла в июле 2020 года. Позже документ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опробован на выборах с 11 по 13 сентября. В первые два дня голосование фактически было досрочным. В 2021 году сценарий многодневного голосования могут повторить на выборах в Государственную думу, которые запланированы на 19 сентября.

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